印度新一波疫情不斷惡化，但有300名乘客周三搭機抵達阿薩姆邦（Assam）西爾查（Silchar）機場後，未遵照強制旅客接受即時檢測規定，逃去無蹤。警方正追緝他們，將採取法律行動。

事件再度凸顯印度民眾不遵守防疫規定的習性，以及印度執法和執行規定人員的漫不經心，也解釋了為何日前從新德里飛往香港的班機上，至少有53名乘客確診感染COVID-19。印度民間一些獲政府認可的醫療診所，只要花錢就可提供陰性檢測報告，讓付錢者順利搭機。

西爾查縣醫療官員薩塔萬（Sumit Sattawa）向傳媒表示，周三有690人搭機降落西爾查機場，其中一些乘客要轉機前往東北其他省分，不用接受檢測，189名乘客按規定前往檢測中心接受檢測，其中6人確診，但約有300名乘客則未依規定前往檢測中心接受檢測。

薩塔萬表示，警方正在追查逃避檢測的乘客身份、逃跑的方式和細節，隨後將採取法律行動，案件並將根據相關法令與規定登記立案。

印度周四單日新增31.5萬宗病例，創下全球單日紀錄新高，另亦錄得2,104人死亡，也是國內迄今單日染疫死亡的最高紀錄。

中央社/《蘋果》資料室

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