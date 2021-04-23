美國俄勒岡州衞生部門周四表示，正調查一名50多歲女子接種強生COVID-19疫苗不足兩周後死亡個案，她出現血栓現象，且血小板數量急降。美國疾病控制及預防中心（CDC）亦正查明其死因，未肯定是否與接種疫苗有關。

CDC本月13日因應強生疫苗的血栓風險，宣佈暫停接種強生疫苗，死亡女子是在此之前的4月初接種。當局未透露她的具體接種日期、身份等資料，僅稱她的症狀與強生疫苗可能引發的頭痛、腹痛、腳痛及呼吸困難等副作用一致，死前曾送院。

俄勒岡州衞生部門表示，在本周二接獲該名女死者個案，估計約需一周時間完成調查，至今未肯定其死因。至於早前已接種強生疫苗的人士，其副作用的監察期限快將屆滿。CDC早前曾指，假如公眾在接種強生疫苗後3周內感到不適，應立即求醫。

美料今公佈是否恢復接種強生

現時美國約有800多萬人已接種強生疫苗，聯邦政府正調查6宗接種強生疫苗後出現血栓的個案，當中1人死亡，預料疫苗小組周五將召開會議，決定是否恢復為國民注射強生疫苗。歐洲藥品管理局（EMA）日前則表示，血栓應被列為強生疫苗的罕見副作用之一。

美聯社

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