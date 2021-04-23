根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.44億、死亡人數逾306萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,195萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57萬。印度確診人數超過1,593萬，死亡人數突破18.4萬。巴西確診人數突破1,412萬，死亡人數超過38.1萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞、伊拉克等9國確診宗數均超越100萬大關。

東京大阪等地將再頒佈短期緊急狀態令

日本經濟再生擔當大臣西村康稔透露，日本政府打算由本周日至5月11日在東京、大阪、京都和兵庫縣頒佈短而有力的緊急狀態令，下令關閉餐廳、酒吧和卡拉OK等賣酒地方，而大型體育賽事再不設觀眾。預料有關措施會在周五稍後通過。

法國放寬封城但維持宵禁

法國總理卡斯泰（Jean Castex）說，法國第三波疫情的高峰似乎已過，旅遊限制下月初將會放寬。他說，在過去10天，病毒傳播確實減少，因此限制法國人不得離開住所方圓10公里的規定，5月3日將取消。不過卡斯泰說，全國宵禁措施會暫時維持。

另外，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）說，所有由印度、巴西、智利、阿根廷和南非入境的旅客，本周六起要接受10天隔離。

20印度護士學生抵比利時驗出印度變種病毒

比利時衞生當司表示，他們從一批由巴黎入境的印度學生身上，驗出印度變種病毒。該20名護士學生，4月中和另外23名同學從巴黎戴高樂機場乘坐巴士抵達比利時，病毒檢測呈陽性，目前正在北部接受隔離。專家認為可能他們當中有超級傳播者，又或是在巴士上被其他乘客傳染。

加拿大禁印巴航機入境30天

由於印度和巴基斯坦疫情嚴重，加拿大周四宣佈禁止兩國航班入境30天。印度剛錄得全球單日新增確診最高紀錄31.4萬宗。

另一方面，安大略省省長福特(Doug Ford)對未能關閉遊樂場及容許警員截查離家的人作出道歉。他一度含著淚水說，政府的措施推行得過急。

路透社/法新社/美聯社

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