英國1970年代著名流行搖滾樂隊Bay City Rollers的前主音歌手麥基文(Les McKeown)周二在家中猝逝,終年65歲。

麥基文的家人在樂隊的Facebook網頁公佈他的死訊,表示正安排喪禮,若樂迷希望悼念這位搖滾樂歌手,可以作出捐獻。

麥基文是蘇格蘭人,1973年加入Bay City Rollers,1978年退出。樂隊當年成就巔峰,上榜歌曲一首接一首,如All of Me Loves All of You、Bye Bye Baby和I Only Want to be With You等,風靡萬千樂迷,特別是他們的外型和服式,吸引了無數少女追隨。

麥基文離隊後承認有酗酒問題,2005年更因藏有少量海洛英和「偉哥」(Viagra)被捕。他在2015年向傳媒說,自2002年起的6年內,每天要灌下數支威士忌,但當時並不想尋求協助,反而覺得相當寫意。他在2008年尋求戒酒治療,過程並拍成電視真人騷。麥基文近年亦有跟隨重組後的樂隊到各地表演。

樂迷對他的死訊都表示震驚。一位樂迷表示麥基文是他的兒時偶像,他的音樂陪伴其成長。另一樂迷說他的音樂令其青少年期變得不平凡。

英國《每日鏡報》

