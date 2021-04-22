英國1970年代著名流行搖滾樂隊Bay City Rollers的前主音歌手麥基文(Les McKeown)周二在家中猝逝，終年65歲。

麥基文的家人在樂隊的Facebook網頁公佈他的死訊，表示正安排喪禮，若樂迷希望悼念這位搖滾樂歌手，可以作出捐獻。

麥基文是蘇格蘭人，1973年加入Bay City Rollers，1978年退出。樂隊當年成就巔峰，上榜歌曲一首接一首，如All of Me Loves All of You、Bye Bye Baby和I Only Want to be With You等，風靡萬千樂迷，特別是他們的外型和服式，吸引了無數少女追隨。

麥基文離隊後承認有酗酒問題，2005年更因藏有少量海洛英和「偉哥」(Viagra)被捕。他在2015年向傳媒說，自2002年起的6年內，每天要灌下數支威士忌，但當時並不想尋求協助，反而覺得相當寫意。他在2008年尋求戒酒治療，過程並拍成電視真人騷。麥基文近年亦有跟隨重組後的樂隊到各地表演。

樂迷對他的死訊都表示震驚。一位樂迷表示麥基文是他的兒時偶像，他的音樂陪伴其成長。另一樂迷說他的音樂令其青少年期變得不平凡。

英國《每日鏡報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）