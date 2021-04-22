（北美通訊）美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）點名抨擊美國四大主流新聞頻道包括ABC、NBC、CBS及CNN，指它們背後由大財團控制，立場向中國政府及中國市場靠攏，多年來一直影響美國民眾對中國的觀感。

柯頓在Podcast節目「The Truth with Lisa Boothe」中，批評美國主流新聞台「嚴重依賴（heavily beholden）」中國共產黨，「你想一想，ABC新聞屬於迪士尼公司，NBC新聞與康卡斯特集團（Comcast-Universal）的關係、CBS新聞與維亞康姆公司（Viacom）的關係，CNN則屬於時代華納（Time Warner），這些主流新聞頻道背後，皆是大財團，而這些財團無一不嚴重依賴中國共產黨。」

的柯頓續說，「這些大財團非常依賴中國市場，甚至來自中國的資金。」他對這些主流新聞台，在報道中國相關新聞時，立場偏軟並感到不意外，「在某些情況下，它們會像保鑣一樣，幫助中國的當權者誤導美國民眾的常識、判斷和直覺。」

除了主流新聞頻道外，柯頓亦批評美國職業棒球大聯盟（MLB）及美國職業籃球聯盟（NBA），前者因不滿喬治亞州（Georgia）州政府進行選舉改革，把全明星賽撤出亞特蘭大市（Atlanta），但保持與中國企業的密切關係；後者則對中國在新疆對維吾爾族作種族滅絕問題，視而不見。

柯頓同點名批評可口可樂公司是「偽善」企業，指該公司去年於國會山莊向議員作出游說，試圖反對國會通過《防止維吾爾強迫勞動法案》。

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