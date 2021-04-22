美國聯邦參議院周四大比數通過法案，協助打擊針對「亞裔美國人和太平洋島居民」（AAPI）的仇恨犯罪。民主及共和兩黨聯合譴責疫情期間的此種暴力行為。

參議院以94-1票通過法案，唯一投下反對票的是共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）。法案提出措施加快在司法部檢討仇恨犯罪，並向地方執法機關提供支援應付數以千計的暴力事件。美國仇恨犯罪近日急速增加，包括今年2月一名84歲老翁在三藩市居所附近被人推倒在地而死亡，以及上月阿特蘭大6名亞裔女性遭槍殺事件。法案列出了6名死者的名字。

法案的主要提案人夏威夷日裔參議員廣野慶子（Mazie Hirono）說，法案提出的措施對亞裔美國人和太平洋島民非常重要，「他們在我們國家常感到受忽視，經常被視作外國人或外人」。

廣野慶子是首位亞裔女性參議員。她說對亞裔和太平洋島民的攻擊，是種族主義和疫情下針對亞裔煽動言詞的「可預見後果」，當中包括前總統特朗普使用的誹謗言論。

共和黨曾就法案提出一系列修訂，但都遭否決，但最後仍同意支持法案，唯一反對的參議員霍利，其發言人未解釋他反對原因。

法案仍需提交眾議院審議才交給總統簽署，眾院司法委員會原訂周二將就法案進行辯論，但委員會主席納德勒（Jerry Nadler）把討論押後至參院表決之後，因此法案相信至少要數星期後才可提交眾議院全體會議表決。

美聯社

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