美國國會眾議院周四以些微票差，不足一年內第二次通過讓華盛頓特區(Washington D.C.)成為美國第51個州的法案，法案將送交參議院，再度面臨共和黨參議員強力反對。

由民主黨控制的眾議院，在沒有共和黨人的支持下，以216票贊成、208票反對，再度通過這項法案。之前眾院曾以232票贊成、180票反對，通過讓華盛頓特區升格為州的法案，雖最後在參院遭到共和黨人封殺，但反對票比今次少。

華盛頓特區是民主黨地盤，目前共和黨和民主黨在參議院分別各占50個席位，若華盛頓特區升格為州，有望選出兩名民主黨籍參議員，打破平衡。不過共和黨參議員將全數反對這項法案，儘管有美國總統拜登支持，但法案在參院仍會再次遭共和黨封殺。

民主黨多年來一直爭取把首都華盛頓升格為州，民主黨眾議員夏科夫斯基(Jan Schakowsky)說，在華盛頓特區，超過70萬美國公民一世紀以來有繳交聯邦稅、為國參戰捐軀及擔任陪審員，但卻在參院或眾院沒有票，這項法案正是要彌補這項錯誤。

民主黨建議新州命名為「華盛頓、杜格拉斯聯邦」，以紀念首任總統華盛頓和由奴隸轉而成為著名廢奴主義者的杜格拉斯(Frederick Douglass)。共和黨人指摘民主黨企圖奪權以推行極左政策，相信會全力阻止法案通過。美國對上一次是在1959年通過加入阿拉斯加和夏威夷成為美國第49和第50個州。

路透社

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