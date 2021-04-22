（北美通訊）美國總統拜登舉行為期二天的氣候峯會，全球40個國家領袖參與，商討合作應付全球暖化問題。加拿大總理杜魯多於會上承諾，在2030年將加拿大全國碳排放量，大減40%至45%，試圖跟上美國的氣候政策步伐。

在氣候峯會上，美國宣佈2030年的全國碳排放量，減少至2005年水平的一半；英國亦早於周二宣佈，承諾在2035年時全國碳排放量，較1990年水平大幅減少78%。眼見美國、英國等國均調高減排目標，杜魯多在會上宣佈，加拿大在2030年的碳排放量，將較2005年水平減少40%至45。

杜魯多表示，「今天，加拿大是時候再次提高處理氣候危機的決心」，他同時承諾，加拿大將會為2050年邁向零排放而採取更多行動。

自2015年以來，加拿大是七大工業國組織（G7）中，唯一一個碳排放量出現增長的國家。為改善表現，加拿大政府日前提出總值數十億美元的方案，推動更綠色經濟。根據政府資料，如按照現有政策，加拿大全國碳排放量，在2030年時，只會較2005年水平減少36%。

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