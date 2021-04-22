載有53名官兵的印尼海軍潛艦「南加拉號」（KRI Nanggala 402）前天清晨在峇里島外海失蹤；搜救艦艇一度偵測到海底有移動訊號，又在出事海域發現浮油，估計艦身恐破損；新加坡等國已派員協助搜索，爭取在艦上氧氣耗盡前的「黃金70小時」救人。

印尼國防部說，肇事德國製潛艦是前天要求准許下潛作魚雷試射演練，最後一次通話是凌晨3時請求准許下潛至較深水域，但在峇里島北方海域約95公里處失聯；那時位處600到700米深的海底山谷。但該艦設計只可潛到250米至500米深處，否則便有危險。

潛艦失蹤後，軍方派出五艘軍艦及一架海軍直升機搜救，其中直升機人員發現海面有油污和聞到柴油味，也許是潛艦沉沒地點；漏油亦代表船身可能破損，海軍正根據油污位置縮小搜尋範圍。另一艘救艦艇亦曾偵測到海底有2.5節航行速度的移動訊號，但無法確認是否潛艦發出訊號。

氧氣只夠捱三天

印尼已向其他國家求救，新加坡防長黃永宏昨確認，已派出潛艦救援船及軍醫往出事地點，預計與馬來西亞搜救船同在明天抵達。鄰國澳洲、印度、土耳其、俄羅斯，以至美國、德國和法國都答允協助。

退休海軍少將龐圖分析，潛艦一般會有約60至70小時氧氣量，供船員熬三天，換言之救援隊要爭取最遲明天找到潛艦，須借助新加坡的儀器救人，「否則全艦人員必死無疑」。

中央社/德新社