（北美通訊）美國疫苗接種進行得如火如荼，但是不少美國的亞裔及太平洋島民對於接種疫苗仍然有所保留，尤其是很多長者，由於言語不通及沒有接收正確資訊，對於疫苗的副作用非常擔心。美國樂齡會（AARP）周三舉辦了一個網上研討會，並開放電話發問，向亞太裔民眾釐清對疫苗的誤解。

美國衞生與公共服務部衞生專家羅薩里奧（Adelaida Rosario）表示，由於語言隔閡，很多亞太裔長者對於疫情或疫苗不太理解，部份人因為接受到錯誤訊息，而令他們對接種疫苗產生誤解或心生恐懼。

她舉例表示，很多人因為看到新聞提及部份人士接種疫苗後，出現血管栓塞等嚴重副作用，而拒絕注射疫苗。但實際上，在成千上萬注射了疫苗的民眾當中，出現嚴重副作用的個案只是佔很小的比例，因此不應過份擔心。而即使疫苗不是百分百防止感染，但是可有效減輕病情。為提高亞太裔長者對接種疫苗的信心，衞生部門正以不同渠道及語言作宣傳。

加州大學三藩市分校醫學院教授卡納亞（Alka Kanaya）表示，公眾需要了解更多疫苗資訊，而接種疫苗除了保護自己，亦是保護身邊的人及社區。她認為，長者所信賴的人，例如家庭醫生﹑家中年輕的一代，可以多向長者解釋疫苗的作用及澄清誤解。

不過，她承認，沒有足夠的亞太裔參與疫苗的醫學臨床實驗。她指出，不同族裔的生理結構，對藥物或疫苗的有效性和反應也會有所分別。亞太裔在全球人口佔16％，但是無論是Moderna或是輝瑞的疫苗臨床實驗，亞裔參與者比例都偏低，分別只有4%和5％，有機會令實驗結果未能全面反映疫苗對於亞裔的反應。

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