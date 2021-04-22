英國白金漢宮消息人士聲稱，沒有了哈里王子和梅根的皇室，較以往「遠為平靜」。

35歲的哈里和39歲的梅根去年3月放棄皇室核心成員的身份，與兒子阿奇移居美國，目前居於加州價值逾億港元的豪宅。一位消息人士說，哈里夫婦作為皇室核心成員的其中一個最大問題，是他們根本無法明白皇室怎樣運作，「沒有了他們整天吵嚷抱怨為何不能隨心所欲做想做的事，事情變得簡單暢順很多、平靜很多。」

除了哈里夫婦，安德魯王子前年接受英國廣播公司專訪，承認與孌童富商愛潑斯坦的朋友關係，陷入醜聞後被撤掉皇室職務，因此皇室一下子少了3名擔任工作的成員。正當王儲查理斯規劃在父親菲臘親王離世後未來的皇室工作時，外間相信女皇三子愛德華王子與妻子、威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie），將成為皇室在動盪中的「秘密武器」，協助擔當更多職務。其他的支援將來自查理斯的夫人卡米拉、威廉王子和夫人凱蒂。

皇室記者與作家梅菲(Victoria Murphy)說，蘇菲為人樸實，低調地履行皇室職責，令她成為皇室的堅實成員。她說，蘇菲不像較年輕的皇室成員，一直以來都不是傳媒焦點，但自蘇菲填補了哈里夫婦退出留下的真空後，傳媒開始聚焦在她身上。在菲臘親王的葬禮上，愛德華王子與蘇菲坐在女皇的對角，顯示她在女皇心目中的重要性。英國《泰晤士報》形容，愛德華與蘇菲過去曾被指靠皇室關係賺錢，如今已深獲女皇信任，儼如成為最新的皇室大使。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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