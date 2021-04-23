美國輝瑞藥廠表示，墨西哥及波蘭出現假輝瑞疫苗，每劑售價可高達2,500美元（約2萬港元）。

美國《華爾街日報》報道指，墨西哥一間診所約有80人接種了假疫苗，雖然似乎對身體無害，但也無法提供保護。墨西哥衞生部副部長洛佩斯-加特利（Hugo Lopez-Gatell）表示，「未有發現可能影響」健康。這些假疫苗在社交網上發售，每劑售價可高達2,500美元，事件中有數人被捕。

墨西哥北部新萊昂州衞生當局二月警告，市面有人暗中發售「疑似輝瑞疫苗」，呼籲民眾不要注射。世衞三月也表示在墨西哥發現假疫苗，警告疫苗「仍在地區流傳」。

波蘭假疫苗含護膚品物質

輝瑞表示在波蘭發現的假疫苗，含有相信是抗皺霜的護膚品物質，發言人說：「我們認為在電子商貿的方便及在互聯網可隱匿姓名下，會出現更多欺騙、偽造及其他與疫苗及治療相關的非法活動。」

輝瑞全球安全負責人庫比亞克（Lev Kubiak）指疫苗供應緊張，導致市面出現假疫苗，「我們供應有限，隨着我們的發展及其他公司加入生產，供應會增加。這段期間卻成為犯罪分子的完美機會」。

法新社

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