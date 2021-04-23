在中國出生、其後移民美國的59歲華裔科學家游曉蓉（Xiaorong You，譯音）被指控在可口可樂等企業任職時利用職位之便，盜取涉及「不含致癌物雙酚A」（Bisphenol A Free，簡稱BPA-Free）技術的資料，再用作在中國成立新公司，且新公司獲中國政府「千人計劃」撥款。美國田納西州東區聯邦區域法院周四裁定她盜取貿易機密、從事經濟間諜活動等5項罪名成立，將在11月判刑。

美國司法部在2019年2月宣佈起訴游曉蓉，並公佈指控細節。案情指，游曉蓉曾在2012至2017年於可口可樂任職全球研究首席工程師，以及2017至2018年於伊士曼化工（Eastman Chemical）任職包裝發展經理，其間盜取兩企在汽水罐包裝的BPA-Free技術機密，並在中國開設應用BPA-Free技術的新公司，估計她盜取的商業機密價值達1.2億美元（約9.3億港元）。

控方：早有預謀 圖讓中共得益

法院在合共12天的審訊期間披露更多資料，控方形容游曉蓉蓄意讓中國共產黨、中國政府、山東省政府及威海市政府得益，她與她在中國的合作夥伴「威海金泓集團」（Weihai Jinhong Group）則從中國政府手上取得數百萬美元款項，作為支持游曉蓉的新公司之用，部分款項來自「千人計劃」，形容游曉蓉是有意圖從中國共產黨獲得好處。

當局在起訴書批評游曉蓉的盜竊行為嚴重及早有預謀，而她在中國成立的新企業，將與被她竊取機密的美國企業競爭，斥中方利用「千人計劃」等項目竊取美國商業機密及知識產權，司法部會繼續調查類似事件，確保中國明白此等犯罪行為不能接受。

法院周四裁定游曉蓉串謀從事經濟間諜活動、從事經濟間諜活動、串謀盜取貿易機密、管有盜取得來之貿易機密，以及電匯欺詐合共5項罪名成立，定於11月1日判刑。

美國之音/美國The Daily Caller/美國司法部網站

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