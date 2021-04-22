自從去年全球疫情爆發後，美國針對亞裔群體的暴力案件增多，亞裔受歧視問題亦引發關注。不少亞裔美國人自求學時期開始，便遇上各式各樣的種族偏見，有老師公然取笑亞裔學生的姓氏，民眾亦經常問亞洲人面孔的他們「你從哪裏來」，看似永遠不接納亞裔就是美國人一樣。不過同樣有華裔美國人表示，她曾因身為美國人在中國遭人辱罵，更形容「對美國人來說我『太中國』，對中國人而言我卻『太美國』」，感嘆亞裔人兩邊不是人。

19歲華裔女子徐美美（Meimei Xu，譯音）成長時曾在美國多個不同州分居住，但都免不了回應一個問題：「你來自哪裏？」她自小學時期開始，便不斷親歷涉及種族偏見的行為和言論，「有些同學會瞇起雙眼、模仿說中文」，升中後也有同學表示「她是亞洲人，當然聰明」，以至直接對她說中式食物古怪、華裔女生不好看等。徐美美承認種種言論都打擊其自信，她甚至曾對自己會拉小提琴或在某些學科成績理想而感到羞愧，只因它們都被定型是「華人的東西」。

越南裔的Javon Huynh憶述他6歲時留校等候母親接他放學期間，教師不懂讀出其母的姓氏，後來更與在場其他教師以此開玩笑。Javon Huynh坦言當時感難受，「他們或許只覺得這是無傷大雅的笑話，但這是我的姓名、我的根」。而亞裔人士很容易被誤當華人，像17歲的泰裔女生Tiffany Pham，她一次在夏令營遇到有男生對她瞇起雙眼，又模仿中式口音對她說種族歧視笑話，她不勝煩擾，只好向朋友商借耳塞，「那刻我真想跳進洞裏」。

「美國歷史視亞裔為不可信外人」

加州州立大學仇恨與極端主義研究中心研究顯示，去年在美國最主要的16個城市中，針對亞裔的仇恨犯罪按年大增149%，其中在去年3至4月明顯急升，當時美國疫情也在迅速蔓延。皮尤研究中心去年的調查亦指，58%亞裔美國人認為針對亞裔的歧視風氣正惡化，26%曾被人言語恐嚇甚至遇襲。

美國前總統奧巴馬時期的內閣秘書長、屬華裔的盧沛寧（Christopher Lu）表示，在美國歷史上，亞裔往往被視為「不可信的外人」，當美國與其他亞洲國家關係緊張，亞裔美國人便經常成為代罪羔羊。

Javon Huynh稱，很多亞裔人啞忍歧視問題，但這並不代表他們不關心這議題，「他們只是懼怕，想息事寧人」。他亦對近期亞裔仇恨罪行增多感到不安，擔心他的祖父母也會受襲。

中國反美浪潮 華裔女被斥「滾回你的國家」

然而亞裔美國人在美國受歧視的同時，當他們前往亞洲，亦可能反過來被視為外國人而遭不禮貌對待，情況在近期反美情緒高漲的中國更嚴重。

華裔美國人Selina Wang在美國出生，近年曾先後居於北京、香港和東京。Selina Wang去年到北京旅遊時，跟同行的非華裔人士說英語，有當地居民以普通話問她是否美國人，Selina Wang點頭表示同意後，對方竟以英語粗口對她表示「滾回你那XX的地方」。

Selina Wang透露她在美居住時，經常被人質問「你從哪裏來」，當她回答自己是美國人，人們還是會再追問「你真正來自哪裏」，亦有人要求她說出「沒有口音」的英語。Selina Wang直言，她在北京時聽到的惡意言論，與亞裔美國人在美的遭遇非常相似，使她頓時感到「無論我在那裏，我永遠也是外國人」。

美國有線新聞網絡

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