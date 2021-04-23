馬斯克舉辦除碳比賽 勝出獎金達$7.8億

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）周四公佈舉辦「XPrize除碳比賽」（XPrize Carbon Removal），更設立1億美元（7.8億港元）獎金，鼓勵能夠研發出從大氣或海洋收集和提取二氧化碳技術的發明家，以對抗全球暖化問題。

馬斯克與XPrize主席迪亞曼迪斯（Peter Diamandis）在佛羅里達州宣佈計劃，「我們只有一個地球，即使發生大災難的機會只有0.1%，但我們為甚麼要冒這個險呢？這太瘋狂了」。根據比賽規則，參加者必須證明可每年清除1,000噸二氧化碳，並把碳封存至少100年。主辦單位形容這項比賽擁有「史上最高獎金」，馬斯克更稱日後可能再提高獎金。

地球氣候暖化越趨嚴重，各國致力減少碳排放同時，除碳技術對於要在2050年之前實現淨零排放的「碳中和」目標也極為重要。現時移除每公噸二氧化碳要花費超過300美元（2,340港元），而全球每年排放的溫室氣體相當於500億噸左右，根據部份估計數據，2050年前可能必須捕捉約100億噸二氧化碳。

艾奧瓦州立監獄77囚犯 遭注射過量輝瑞疫苗

美國艾奧瓦州懲教署證實，州立監獄數十名囚犯接種了過量輝瑞COVID-19疫苗。

艾奧瓦州懲教署發言人奧弗頓（Cord Overton）表示，懲教署兩名醫護人員為最高設防的州立監獄內77名男囚犯注射疫苗時，注射劑量超出輝瑞建議的水平。

懲教署獲悉後立即聯繫輝瑞和美國疾病控制與預防中心（Disease Control and Prevention， CDC）求助。奧弗頓稱，受影響囚犯已獲悉事件，輝瑞和CDC均表示，預計囚犯不會出現嚴重副作用，但應該接受至少48小時觀察。

州立監獄200名囚犯已接種第一劑，48名囚犯更已打了第二劑。懲教署暫時停止州立監獄接種疫苗工作，等待調查結果，而兩名犯錯醫護人員已暫時休假。

疫情壓垮旅遊業 津巴布韋出售大象獵殺權

非洲國家津巴布韋宣佈，今年稍後開始出售境內大象的獵殺權，估計每年批准獵殺多達500頭大象。

津巴布韋公園和野生動物管理局發言人法拉沃（Tinashe Farawo）周四表示，礙於全球疫情，導致國家旅遊收入下降，是出售獵殺權的主要原因，「我們國家的營運預算大約是2,500萬美元（1.95億港元），部份會通過打獵運動籌集，但旅遊業因為疫情而一蹶不振」。

津巴布韋環境及人道組織自然資源管理中心（Center for Natural Resource Governance）發言人梅列武（SimisoMlevu）對決定感到震驚，「我們強烈譴責狩獵，這種做法令野生動物不安，亦加劇了人類與野生生物之間的衝突。倖存下來的野生動物幾乎可以肯定，目睹牠們的家庭成員被射殺後，會向無辜的的當地村民報仇」。

中央社/Business Insider/美國廣播公司/美國有線新聞網絡

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