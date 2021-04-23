美國聯邦通訊委員會（FCC）周四召開會議，會上一致通過要求電台及電視台，必須公佈由外國政府贊助或提供的節目內容，日後若電台及電視台收受外國政府以直接或間接方式提供的資金，從而播放外國政府指定的內容，便必須即時公佈。

在美國聯邦政府的現行規則中，未有列明廣播機構需要何時及如何公佈外國政府贊助，民主黨國會議員近年一直要求FCC採取行動應對。FCC在聲明中指，新規例有助提高透明度，讓觀眾了解外國政府及其代表正運用大氣電波游說美國人。

外國贊助節目倍數級上升

FCC署理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）表示，近年外國贊助的廣播節目報告以倍數上升，點名中國和俄羅斯政府在美國廣播機構購買播放時段，播放其政府贊助的節目，情況遍佈全美。

羅森沃塞爾稱，廣播機構日後若要租出廣播時段，必須詢問出資方有關節目是否與外國政府有關，假如證實有關，廣播機構便要在播出節目時列明贊助方，並公開記錄在案。廣播機構亦要透過司法部和FCC，自行查證贊助方是否涉及外國代理人。

FCC去年亦曾出手，否決墨西哥電台XEWW AM在南加州播放中文電台節目的申請，指電台被鳳凰衞視旗下子公司「鴻慧資本」利用，向南加州華人作出中共政治宣傳，但電台申請播放權時，卻試圖隱瞞與鳳凰衞視的關係。

不過，全國廣播機構協會秘書長卡普蘭（Rick Kaplan）批評，最新修例範圍太廣闊，廣播機構需動用大量資源，查證贊助商是否與外國政府有關，對廣播機構造成負擔，現時亦未有證據顯示美國大氣電波已成為外國政治宣傳工具。

路透社

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