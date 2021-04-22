美國喬治亞州亞特蘭大3月發生針對按摩院的槍擊案，造成6名亞裔女子死亡，引發當地關注針對亞裔的歧視甚至暴力事件。有組織發現德州的年輕亞裔舉報涉歧視案件最多，在校園及商業地區尤為頻繁。

最受歧視是中國、南韓及越南人

組織「停止仇恨亞裔」（Stop AAPI Hate）在去年疫情初期，開始收集針對亞裔的仇恨罪案件，自2020年3月至今年2月底，有3,795人透過組織的網上表格舉報遭受種族歧視，當中最受歧視的分別為中國、南韓及越南人。而德州約21%的舉報人都是17歲或更年輕，而同樣年齡組別在全國的比率為12.6%。組織又指德州內有16.2%的案件都是發生在學校及大學，高於全國平均的7%。

德州首府奧斯汀校區的董事會成員辛格（Arati Singh）指，很難就有限數據去得知趨勢，但相信實際上有更多仇恨罪未被曝光，「我不知道為甚麼會發生，但我知道所有地方都沒有足夠報道，所以我們作為校區要做的事就是要展開討論」。在2019至2020學年，奧斯汀有3,572名學生屬亞裔美國人或太平洋島原住民。

「停止仇恨亞裔」周三呼籲校方推出措施保護亞裔學生，例如匿名舉報制度、在課程中加入反歧視內容、院系成員也要受訓去應付針對亞裔的歧視情況。

近36%發生在當地商業區

除了校園，德州的商業地區也經常發生歧視，組織統計到當地有35.8%案件也是發生在商業區。亞歷克斯（Alex Tân）在北奧斯汀持有一個唐人街零售購物中心，他最近要加強該處保安，應對針對亞裔人士店舖的破壞行為。他聽過有人用石頭扔向店舖窗戶，「我們向所有人開放，不只是亞洲人。所有人都歡迎。有些租客感到擔憂，但我們會盡力留意這些情況，這是我們能做的」。

關注議題的塞西（Pooja Sethi）認為，奧斯汀政府及執法部門要加強執法，更全面、準確地追蹤趨勢，她擔心政策制定者會假設「停止仇恨亞裔」的數字已是事實全部，「停止仇恨亞裔做得很好，但很難去到德州的每一處社區，而我們不能單單依賴一個組織，要他們肩負得到每個區所有數據的重擔，政府及執法部門也應出一分力」。

奧斯汀美國政治家報

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