俄羅斯早前高調向烏克蘭邊境大舉增兵，外界憂慮烏克蘭可能面臨俄羅斯侵略，但俄國周五突然宣佈軍隊撤出烏克蘭邊境及克里米亞。俄羅斯總統普京此舉耐人尋味，英媒分析是因為普京已達到3大目的，不但向歐美國家施以警告意味，亦分散了外界對國內以納瓦爾尼為首的反對派示威的關注，還震懾日益反俄的烏克蘭。

警告歐美勿越紅線

分析認為，俄羅斯以武力威嚇烏克蘭，是向西方國家施壓的手段。美國總統拜登自上任後一直批評俄羅斯干預選舉和黑客入侵，出手制裁並驅逐俄國官員。但俄羅斯向烏克蘭邊境增兵後，拜登上周主要跟普京通電話，呼籲緩和俄烏緊張局勢，反映普京藉此警告拜登「不要低估我們」。軍事分析專家苟特（Alexander Golts）表示︰「俄羅斯在找方法向西方施壓，透過威脅向烏克蘭挑起戰爭，而且很奏效。」

普京撤軍前發表任內第16次國情咨文，表示俄羅斯尋求與其他國家有良好關係，希望沒有國家想越過俄羅斯的紅線，並指該紅線的位置由俄羅斯決定。他又警告俄方會對任何外國挑釁作出嚴厲及快速回應。

轉移對納瓦爾尼注意

普京大打「烏克蘭牌」亦達成另一目標，就是分散國內外對反對派領袖納瓦爾尼的關注。被囚禁的納瓦爾尼在獄中絕食三星期，健康狀況持續惡化，其情況佔據了俄羅斯社交媒體及國際新聞版面。俄羅斯威脅攻打烏克蘭，正是成功轉移視線。

納瓦爾尼的支持者呼籲在全國160個城鎮發起「歷來最大規模」示威。隨着納瓦爾尼現時得到治療，示威亦失去氣勢，令克里姆林宮得以喘氣。

打擊烏克蘭自信

俄國連串動作亦被視為一場表演，用以打擊日益反俄的烏克蘭自信。烏克蘭近期關閉親俄電視台，但在俄羅斯增兵後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表明希望與普京和談。宣佈撤軍後，普京表示歡迎烏克蘭總統澤連斯基「隨時」到莫斯科會談。但現階段對任何烏克蘭領袖而言，前往俄羅斯會談等同「政治自殺」。

隨着局勢緩和，外界有人認為俄羅斯近期舉動只是一種威嚇。但俄羅斯目前仍有數以百計的軍車，部署在距離俄烏邊境約100公里的位置，或會留守至9月。儘管事情讓外界緊張，但俄羅斯民眾本身並不熱衷普京的軍事擴張對策，就算2014年俄羅斯兵不血刃吞併克里米亞，一度令普京在國內民望急升，但情況也維持不了多久。

英國《每日電訊報》

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