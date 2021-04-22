（北美通訊）連接洛杉磯和「賭城」拉斯維加斯的高鐵，一直只聞樓梯響。美國私營鐵路公司Brightline West總裁雷寧格（Mike Reininger）透露，該項工程將於今年內開始動工，來自兩地的時間會縮短至三小時。

雷寧格沒有透露具體動工日期和預計通車年份，僅表示這條連接拉斯維加斯至加州維克多維爾市（Victorville）的高鐵，全長170英里，使用時速可達200英里、零排放的電動火車，整個行程約需三小時。

目前，開車來往洛杉磯和拉斯維加斯，在不塞車情況下，至少需要4.5小時，每逢周末或長假期結束，塞車更加是不能避免。旅客亦可以選擇乘坐飛機往返兩地，好處是班次頻密，而且航程只需約一小時，惟洛杉磯機場來往市區的公路也是塞車熱點，因此，乘搭高鐵可避免往返洛杉磯機場帶來的交通不便，Brightline亦希望以此作為招徠。

值得留意是，高鐵不能直接前往洛杉磯市中心，新車站將設於聖貝納迪諾縣（San Bernardino）的維克多維爾市，旅客可轉乘南加州都會鐵路（Metrolink）繼續前往洛杉磯市中心的旅程。

美國總統拜登於3月底宣佈、總值2.3萬億元（美元、下同）的基建大計中，有800億元用於支援美國鐵路建設；因此除了Brightline，亦吸引到美國國營鐵路公司Amtrak計劃開設連接洛杉磯和拉斯維加斯的新鐵路。不過，美國卡托研究所（Cato Institute）高級研究員奧圖爾（Randal O’Toole）接受訪問表示，「這些路線幾乎全被航空公司、巴士和高速公路覆蓋，未必吸引到很多人乘搭火車。」

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