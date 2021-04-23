日本才解除首都東京圈的緊急事態宣言一個月後，疫情又再失控，首相菅義偉宣佈向東京、大阪、京都、兵庫4個都府縣發佈疫情緊急事態宣言抗疫，為期由4月25日至5月11日。距離東京奧運尚餘3個月，日本疫苗接種率卻低於1%。專家認為，原因在於當局只批輝瑞疫苗，令供應不足，而且該國追求公平，若不夠劑量給所有人接種，部份地方政府寧願不開始施打。

日本現共有82.7萬人完成接種疫苗過程，佔總人口不足1%。四名專家本月於《英國醫學期刊》撰文促請當局，在疫苗接種速度緩慢的情況下，應重新考慮是否舉辦奧運。不過，官員多次強調兩者沒有關係，因當局未有規定奧運參與者須接種疫苗。

專家分析接種慢的成因，其一是當局至今只批准接種輝瑞疫苗，阿斯利康及莫德納疫苗料最快5月才獲批。即使日本已向此三間藥廠購買疫苗，數量足夠供所有1.25億國民接種，現僅收到1,700萬劑。

東京國際醫療福祉大學教授和田晃司指，當地文化追求公平，亦阻礙疫苗接種。他舉例指：「若在災難期間，有1萬名民眾需要援助，但地方政府只有9千件救援物資，部份政府寧願完全不派發。」疫苗協調大臣河野太郎前日表示，地方政府要求在下月10日起收到的疫苗數量，已超出日本政府可供應的限度，他為此致歉。

法新社

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