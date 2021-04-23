美國等西方國家連月制裁中國官員之際，南韓總統文在寅警告，若美國與中國關係進一步惡化，將不利北韓無核化，形容美中需在北韓等議題合作。文在寅曾讚揚美國前總統特朗普在舉行特金會上的貢獻，但如今批評對方的北韓政策「雷聲大、雨點小」，並促請美國現任總統拜登馬上重新與平壤接觸，讓北韓循序漸進走向無核化。

文在寅將於5月訪問美國，並與拜登會面。文在寅近日接受《紐約時報》專訪時稱，北韓無核化問題關乎南韓存亡，若美國與中國的關係惡化，北韓或會漁人得利，促請美中在北韓以至氣候變化等全球關注的議題上合作。

文在寅憶述，2017年上台之初非常憂慮朝鮮半島再次爆發戰爭，但翌年他成功邀約北韓領袖金正恩在板門店會晤，當時金正恩向他表示「假如沒有核武也能確保安全，為何還要不惜受制裁而保留核武？」文在寅其後向特朗普轉述這番話，請求對方與金正恩會談，間接促成了特朗普2018年6月到新加坡與金正恩破天荒會談。

促美讓步 換取北韓「循序漸進」棄核

然而，北韓自2019年2月美朝河內峯會不歡而散後，與美國關係再次轉差，北韓更在特朗普卸任後恢復試射導彈。文在寅批評特朗普的政策欠缺成效，「他繞來繞去，沒能把事情做成」。他形容特朗普做事是個性驅動的「自上而下的外交」，而如今拜登是回到傳統的「自下而上」方式，先由談判代表把細節談好，再由上級拍板。

文在寅警告，美國不能放棄2018年的美朝協議，期望拜登在特朗普留下的基礎上努力，讓北韓達致實質、不可逆轉的無核化，達成朝鮮半島和平協定，「希望拜登將作為一位歷史性總統寫入史冊」。

拜登政府對北韓政策的檢討正進入尾聲，使文在寅赴美的時機更見重要。文在寅稱，美國和北韓可分階段及漸進式地邁向無核化，互相讓步及提供誘因，例如華府可提出更大讓步，換取平壤放棄洲際彈道導彈等重要武器，關鍵是雙方有對話意願，「盡快坐下來面對面談」，並制訂「互相信任的路線圖」。

美專家：北韓只想減制裁 拖延無核化

不過美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）上周發表的報告指，金正恩相信「假以時日可作為擁核國家受尊重」，多名過往曾參與美朝談判的官員亦警告，北韓目的只是減少國際制裁，對無核化往往採拖字訣。

《紐約時報》分析指，文在寅在南韓的民望持續下滑，執政共同民主黨本月較早前更在首爾和釜山的市長補選大敗，使他希望打北韓牌，挽救任內最重要的外交成果。

連打親中牌 恐縮窄外交空間

有別於美日等亞洲盟友的強硬態度，文在寅日前在博鰲亞洲論壇上擺出對華友善姿態，讚揚中國「向發展中國家捐贈疫苗」，又促請亞洲各國在「新技術領域」加強合作。南韓《中央日報》分析指，文在寅在訪美前展現親華立場，恐怕會縮窄南韓的外交空間，他敦促美中合作的主張亦可能跟拜登的對華路線存在頗大差異。

此外，南韓梨花女子大學教授朴仁輝批評，文在寅在《紐時》的專訪與他在博鰲亞洲論壇對中國的友好訊息相比，對美國明顯更具攻擊性，更可能被視為把美朝會談破裂的責任全數推卸至美國，恐引起美國誤會。

美國《紐約時報》/南韓《中央日報》

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