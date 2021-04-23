英國有研究指，在施打單劑輝瑞/BioNTech或阿斯利康COVID-19疫苗，感染率已減65%。報告認為，此結果支持英政府先讓長者接種首劑疫苗，而押後施打第二劑疫苗的決定。

研究由牛津大學及英國國家統計局在12月至4月於英國展開，分析35萬人的檢測數據，發現在接種單劑輝瑞或阿斯利康疫苗後的21日，感染率平均下降65%，並對所有年齡群組都能提供相同程度的保護。

疫苗更有效防止有症狀感染，感染率下降72%；無症狀感染率則下滑57%。而接種第二劑輝瑞疫苗後，有症狀感染率下降90%、無症狀感染率亦跌70%。由於阿斯利康疫苗開始接種日期較遲，未能研究第二劑的影響。報告亦指，曾染疫者在接種疫苗後，更大機會成為無症狀患者，產生大量病毒的機會亦較低。

另外，英國醫療衞生監管局指，接種阿斯利康疫苗出現血栓的個案，由前周的100宗增至累計168宗，機率亦由每100萬劑有4.9宗個案，增至7.9宗。至於同樣出現血栓疑慮的強生疫苗，德國認為安全且有效，可不設限制地繼續施打。

英國《衞報》/《泰晤士報》/路透社

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