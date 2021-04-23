中國與澳洲的不和關係日烈，澳洲果農表示出口的提子在中國清關時受阻，比一般程序要多用5至10天，逾400個貨櫃的提子受影響。深圳港未有回應路透社查詢。

澳洲提子協會（The Australian Table Grape Association）行政總裁斯科特（Jeff Scott）指：「在過去三周，提子在（中方）港口出現了長時間的延誤，約有400或500個貨櫃的提子清關時間比正常多5至10天。」他表示幸好提子一直在冷藏狀態運輸才不致腐爛，但貨物要多次從一個港口移到另一個港口試圖避過延誤，令澳洲農民要負擔額外成本。

只有澳洲貨物受影響

斯科特指貨物被延誤的情況多出現在中國南部港口，特別是深圳港，而當局亦沒有向出口商解釋延誤的原因。他指來自其他國家的出口商卻沒有經歷同樣的延誤，暗示澳洲出口商受中方針對。

政府數據顯示澳洲去年出口總值6.22億澳元（37.4億港元）、共15.2萬噸的提子，中國是最大買家，佔當中約40%、即約6萬噸。

中澳近來屢有外交磨擦

澳洲政府周三基於最近通過的2020澳洲《外交關係法》，取消維多利亞省與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議，引起中方強烈不滿。美國周四聲援澳洲，指澳洲是中國「脅迫式外交」的受害者。

中國一直是澳洲最大出口對象，但自總理莫里森去年呼籲對全球疫情的源頭進行獨立國際調查，又先後禁止中國電訊巨擘華為參與國內5G網絡工程及外國干涉澳洲國內政策後，兩國關係急劇惡化。中國近期對澳洲葡萄酒、大麥及牛肉實施貿易限制，亦改變煤及棉花出口條件。

路透社／《蘋果》資料室

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