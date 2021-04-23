（北美通訊）再有一批亨特（Hunter Biden）的電郵被公開，披露了他如何想藉父親拜登當時是美國副總統的身份，到中國掘金的過程，包括曾意圖在中國興建海洋世界（SeaWorld）主題樂園，以及拉攏中國在美國投資發展NBA場館。而參與這些交易的包括中國政府的國家開發銀行、前駐華大使駱家輝（Gary Locke）以及一名曾跟隨拜登多年的高級幕僚。

新聞網站Just the News引述取得的一批電郵和備忘錄報道，指亨特曾經計劃參與在中國興建海洋世界主題樂園的合資項目，當中涉及的土地收購、工程和發展的資金，則由中國國家開發銀行負責融資。從中牽線的是拜登的前高級幕僚佩森（Francis Person），他於2014年離開拜登的副總統辦公室，與中國商人張博共同創辦主要在中國發展的投資集團華銳娛樂（Harves）。

報道指引述亨特於2015年7月17日發出的電郵，要求他兩名生意拍檔伯格（James Burgler）和阿切爾（Devon Archer）聯絡佩森，有關「他正在進行的非常真實的中國生意」。亨特另一份單獨寫給阿切爾的電郵中，推崇佩森曾貼身服務他父親拜登8年。

佩森當天就回覆亨特等人，推介華銳在中國興建海洋世界的計劃。佩森在電郵中強調華銳在中國有高層次的關係網，並透露他剛與華銳在美國的分支華銳投資集團（Harves Investment Group）的董事、前駐華大使駱家輝開完會。佩森又告訴亨特「我們在中國已經準備就緒，可以展開計劃。」而阿切爾回覆電郵時建議，由他與美國前國務卿克里（John Kerry）養子海因斯（Christopher Heinz）共同創辦的羅斯蒙特資本（Rosemont Capital）接觸海洋世界的最大投資者黑石集團（Blackstone）。佩森幾日後再回覆亨特等人，提供更多有關海洋世界計劃的細節，並表示華銳願意與羅斯蒙特發展戰略夥伴關係，以探討日後的更多合作機會。

在取得黑石的負責人Emily Ho的聯繫後，佩森即日發電郵給她，解說華銳的中國海洋世界計劃，除了提到公司中的大人物是曾任商務部長的駱家輝外，也透露集團獲得國家開發銀行的背後支持，因此除可以為項目提供百分百資金外，也可以全資發展主題樂園周邊的開發項目。海洋世界則只需提供品牌、樂園的設計，以及管理和技術支援。

佩森也差不多在同一時間，向亨特等人推介另一個發展項目，在西雅圖興建大型體育場館。項目由曾任華盛頓州長的駱家輝提出，而華銳的目標不單止是興建場館，還包括開發周邊土地、擴編全國曲棍球聯盟（National Hockey League）球隊，以及重建一支西雅圖的NBA球隊。佩森表示，翌日會在時任副總統的拜登在洛杉磯的籌款活動中物色投資者，並要求亨特等人介紹會對西雅圖項目有興趣的投資者。

雖然兩個發展項目最後都胎死腹中，但亨特和佩森仍在政治上有合作，包括佩森2016年在南卡羅來納州參選眾議員，亨特當時替他助選和籌款，稱呼他為拜登的第三個兒子。

Just the News曾聯觸過駱家輝、佩森和亨特，當中只有駱家輝作出回應。他否認曾與亨特有過任何未展開或已落實的商業交易。

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