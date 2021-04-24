反性侵#MeToo浪潮早前席捲法國權力階層，但一名市長月前被判強姦罪成，但他拒絕辭職之餘，更在獄中繼續辦公，令女權團體憤怒。

1995年63歲的特龍（Georges Tron）當選巴黎以南三萬人社區特拉韋伊（Draveil）市長，2010年更獲委任為前總統薩爾科齊政府的公共服務國務秘書。但一年後他涉以腳底按摩為藉口，在2007、2010年先後強姦和性侵兩名市議會職員。

特龍爆出性醜聞後辭去部長職，但一再連任市長。案件2018年開審，他被判無罪，但今年2月上訴庭裁定他強姦罪成判囚5年，其中兩年緩刑。

特龍不服上訴，並拒絕辭任市長，上周初幕僚還代他在地方會議朗讀有關市政預算的指示，反對派極不滿。女權團體指他行徑「羞家」，已收集3.5萬簽名要他下台。

當年辯護律師已出任司法部長

特龍案另一爭議是朝中有人，他當年的辯護律師莫雷蒂去年成為司法部長，上月他在參議院會議上表明拒炒特龍，辯說他正上訴，若政府介入是有辱司法的「異端」。

英國《衞報》

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