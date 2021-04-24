恐怖組織持續透過互聯網從西方國家吸納支持者，其中英國一個大家庭多達6人被招攬，其中一人因策劃恐襲被判囚終身，3人在網上發表支持及煽動恐襲言論後被判監。家中一對兄弟更赴敍利亞為極端組織「伊斯蘭國」（IS）作戰，估計已戰死，英媒形容可能是「英國最危險家庭」。

這個家庭是倫敦的穆尼耶（Aweys Abu Munye）一家，他1990年代帶着數名子女及兩名妻子由索馬里逃亡英國，其後在倫敦東部落地生根，最終誕下17名子女。穆尼耶現時66歲，英媒早前嘗試聯絡他，但他以英語不佳為由拒絕受訪。

28歲的薩希卜（Sahayb Abu）是其中一名被判監的家庭成員，他早年已案底纍纍，2018年曾因試圖搶劫珠寶行被捕，探員後來估計他當時已受極端思想影響，搶劫目的是為恐襲籌集資金。薩希卜在獄中結識恐怖分子，更談及買槍事宜，引起情報人員注意，去年出獄後臥底探員密切監視他，發現他經常瀏覽與持刀襲擊有關的資料，後來更購買刀片、作戰背心和面罩等準備作案，於是拘捕他。薩希卜上周被判策劃恐襲罪成要囚終身。

多人網上散播IS宣傳片

探員調查期間亦發現多名薩希卜的家人同樣在網上發佈鼓吹恐襲言論，其中他同父異母的兄長艾哈邁德（Ahmed Aweys）被揭轉載IS的網上雜誌及處決人質和作戰影片，揚言要告訴世人這些事情，最終因發佈恐怖主義刊物被判監25個月。

薩希卜的姊姊阿斯瑪（Asma Aweys）同樣涉及網上激進言論，她被發現在2017年曼徹斯特Ariana Grande演唱會恐襲案後，批評Ariana Grande是魔鬼，又下載「伊斯蘭國」教導製作汽油彈的文章，被判收集涉恐怖主義資料罪成，判囚19個月。阿斯瑪的丈夫穆伊內（Abdulaziz Muyne）亦在網上分享「伊斯蘭國」宣傳片，被判分發恐怖主義物品罪成，判監15個月。

薩希卜的兩名弟弟韋勒（Wail Aweys）和蘇萊曼（Suleyman Aweys）的命運則更悲慘，他們2015年雙雙前往敍利亞投奔「伊斯蘭國」，當時分別只有20及18歲。據報二人都已戰死，其中韋勒在一次空襲中被炸死，蘇萊曼則在戰鬥期間頭部中槍死亡。

薩希卜的兄弟穆罕默德（Muhamed Abu）亦因2018年協助策劃搶劫珠寶行被判囚兩年，不過他涉恐怖主義的控罪被判無罪。

倫敦警察廳反恐部門指揮官史密斯（Richard Smith）形容，同一個家庭出現多名極端分子的情況非常罕見，強調無人天生就充斥仇恨，相信他們只是受外界影響而產生激進思想。

英國《每日郵報》

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