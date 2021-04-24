美國新罕布什爾州（New Hampshire）一個家庭在礦場舉行揭曉胎兒性別派對，更引爆多達36公斤炸藥，爆炸波及附近民居，有人投訴寓所結構受損，事件中無人受傷。涉事者已向警方自首並配合調查。

新罕布什爾州金士頓（Kingston）警方周二晚接報有爆炸聲響，於是前往當地一個礦場調查，發現爆炸聲是來自一個舉行揭曉胎兒性別派對的家庭。警方指該家庭引爆了36公斤炸藥，他們以為礦場是可安全引爆的位置，據報亦已獲得礦場管理人的批准。

居民受驚 房屋搖晃

附近有民居表示受到爆炸波及，住所結構受損或食水供應停止。住在礦場附近的塔格里利（Sara Taglieri）說：「我們聽到可怕的爆炸聲，牆上的相片跌下來……我不知道發生甚麼事。」塔格里利的丈夫馬特（Matt）形容有鄰居的居所受破壞出現裂縫。

喬丹（Heidi Jordan）身處礦場以北32公里的埃平（Epping），事發時他正在準備食物，突然聽到一聲巨響，「我有一秒在想可能一架大貨車撞上一棵樹，也在想可能是一場小地震」。洛克德（Kristen Lockard）當時正與朋友在金士頓東部吃晚餐，她說：「聽上去是一聲巨響，房屋搖晃，窗戶嘎嘎作響，持續了約3秒鐘。」

事件中無人受傷，購買及引爆炸藥的人士已向警方自首並配合調查，警方正考慮是否作出起訴，但未有公佈涉事者身份。當局亦正調查是否有其他住客的房屋受損。

英國《衞報》／《每日郵報》

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