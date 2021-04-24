美國明尼亞波利斯白人前警員喬文（Derek Chauvin）跪頸導致黑人弗洛伊德（George Floyd）死亡，日前被裁定二級及三級謀殺罪成，預定下月中旬判刑。但檢控官發現喬文在執勤時濫用暴力和跪頸早有前科，包括2017年制服一名14歲黑人少年時就曾經跪頸壓背接近17分鐘，又用電筒大力擊打他導致要入院縫針，司法部正研究是否就這宗三年前的事件起訴喬文。

少年拒絕伏地後被毆打跪壓

根據明尼蘇達州檢控官弗蘭克（Matthew Frank）向審理弗洛伊德案的法庭呈交的文件顯示，上述事件發生在2017年9月4日，當時喬文和另一名警員接到報案，一名女子聲稱被14歲兒子和年幼女兒襲擊，警員抵達出事單位後，下令該名14歲黑人少年伏在地上但對方拒絕，喬文便用手電筒大力毆打少年，接着抓住他的喉嚨，再用電筒打他，然後「使用跪頸方法制服少年，令少年失去知覺，倒在地上」，過程被拍攝下來。

文件又指，喬文和另一警員制伏該名黑人少年在地，從後鎖上手扣，少年母親當時在旁「請求他們不要殺她的兒子，又叫她兒子不要反抗」。但在一分鐘之後，少年的耳朵開始流血，不斷向警員表示無法呼吸，母親則要求喬文移開壓在兒子身上的膝部。跪壓8分鐘後，喬文終於移動膝部，卻是轉而壓在少年上背部，歷時達9分鐘，並向少年表示他被捕是因為涉嫌家暴和拒捕。警員送他上救護車，到醫院縫針治療傷勢。

官認為與案無關拒絕事件呈堂

弗蘭克向法庭表示，這宗三年前的事件可以反映出喬文對待弗洛伊德的手法，認為他在處理相對輕微的罪案時，已經不斷加劇濫用暴力，但法官認為事件跟弗洛伊德案無關，不予呈堂。不過有消息人士向傳媒透露，案件的調查並未因此停止，司法部正研究是否就2017年的事件起訴喬文。

司法部本周已宣佈，正向明尼亞波利斯警局展開民事調查，以確定警署是否有進行違憲或不合法警力的慣常做法，包括是否在涉及歧視行為時，慣常使用過度武力。

美國廣播公司

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