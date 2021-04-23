美國參議院前天通過法案打擊針對亞裔仇恨罪案，法案罕有獲得兩黨支持，亦為國會首次因應歧視亞裔人的立法行動。眾議院料下月審議並通過相關法案，在協調兩院版本後，再交由總統拜登簽署落實。

《COVID-19仇恨罪案法》法案由美國首位亞裔女參議員、民主黨的廣野慶子提出，內容包括於司法部設立新職位，以檢討當局處理針對亞裔仇恨罪案的方式、增加報案渠道、協助州政府設熱線、撥款予執法部門以培訓警員分辨仇恨罪案、提供公共教育等。

法案以94票贊成、1票反對通過。廣野指：「難以說明這法案對亞太裔有多重要，他們總覺得被當作透明、被看成外人。」拜登亦指：「針對亞裔美國人的仇恨行為是錯誤的，違反美國價值，而且必須停止。」唯一反對法案的是共和黨參議員霍利，他認為要求收集過多的仇恨犯罪數據，或令政府越權。

共和黨罕有轉軚支持

共和黨起初對法案反應冷淡，但在民主黨採納其部份意見作修訂後，大部份共和黨人均轉軚，包括科頓。他指，原法案曾一度沒有提及亞裔美國人，僅提到「COVID-19仇恨罪案」的受害者；原法案亦要求聯邦機構訂立指引，建議採取何等措辭來描述疫情，但他認為此舉規定得太多。

共和黨參議員柯林斯有份協助修訂廣野提出的法案，包括增設段落明確列出及譴責針對亞裔的襲擊，並協助在撥款州政府設熱線、要求政府訂立指引以增加公眾在疫情下對仇恨犯罪的意識、動用聯邦資金就每年仇恨罪案數目進行更廣泛研究等。

不過，三項共和黨的建議未獲接納，包括禁止聯邦資助在收生上歧視亞裔的大學、要求政府提供有關在疫情下如何限制宗教聚會的報告，以及防止司法部追蹤不屬於仇恨犯罪的歧視個案，廣野認為以上建議「具破壞性」及涉及黨派政治。

法案料下月可提交眾議院全體會議表決，相信將順利通過。在協調兩院版本後，法案將交由拜登簽署。

上月亞特蘭大槍擊案令六名亞裔女性罹難，法案亦有列出她們的名字，此案令美國民眾歧視亞裔問題再度引起關注。早前有研究指，去年在當地16個主要城市的整體仇恨犯罪數目下降，但針對亞裔的罪案卻激增145%；非牟利組織的「停止仇恨亞太裔」調查亦指，過去一年有近3,800宗針對亞裔的仇恨罪案，但相信數字僅為冰山一角。

美國《紐約時報》/《華盛頓郵報》/英國廣播公司