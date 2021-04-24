東南亞國家聯盟周六在印尼首都耶加達召開特別峯會，推翻民選政府奪權政變的緬甸國防軍總司令敏昂萊亦有出席。東盟多國領袖提出緬甸軍方立即停止殺害平民、釋放政治犯、展開對話等要求，緬甸國防軍總司令敏昂萊據指同意停止暴力對付平民一點。分析認為峯會雖不會即時帶來重大突破，但總算有機會令緬甸重回正軌。

除泰國、菲律賓及老撾由外長做代表出席，其餘7個東盟成員國領導人均有到場。東盟輪任主席國汶來在會後表示，各國領袖會上就解決緬甸危機達成五點共識，包括展開對話、終止暴力、容許人道援助、釋放政治犯及委任東盟特使。

印尼總統維多多在會後記者會表示，他提出委任一個東盟特別大使前往緬甸與緬甸各黨派接觸，並稱緬甸必須開放予救援物資。馬來西亞首相穆希丁亦在會上促請緬甸軍方停止針對平民的殺戮及暴力行動，迅速及無條件地釋放政治犯，及讓東盟主席及秘書長接觸緬甸各黨派。穆希丁之後稱緬甸接受停止針對平民暴力的建議，並稱「我們成功了，這超出我們對今天會議成果的預期」。

新加坡總理李顯龍則稱，敏昂萊已「聽到」他們的要求，不反對東盟扮演建設性角色、對東盟代表團到訪當地和人道援助都沒表示反對。敏昂萊本人則未發公開聲明。

緬甸軍警自今年2月起暴力鎮壓反對聲音，已造成超過700名示威者及平民喪生。緬甸國防軍總司令敏昂萊獲邀出席，外交官披露各國領袖會前同意，不會稱呼敏昂萊為國家元首。

由反軍政府人士成立的全國團結政府（NUG）卻未被邀請參與峯會，NUG指歡迎有助解決緬甸越趨嚴重危機的會議，但峯會未包括緬甸的民眾，「首席殺人兇手」（murderer-in-chief）敏昂萊反而有份，認為這不可能對事態有幫助。

印尼外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）早前表示對斡旋有信心，「下一步我們就能達成協議，我們可以幫助緬甸人民擺脫這個局面」。外界批評東盟與敏昂萊會面的決定「不能接受」，這樣做等同令政變合法化。國際特赦組織促請印尼及東盟成員國調查敏昂萊，指他要對國內違反人權的罪行負上責任。

耶加達有人反對緬甸軍方政府以及反對軍頭到訪，警方出動驅散示威者。當局部署超過4,300名警察在耶加達維持秩序，確保會議安全進行。這次是東盟一年多以來首次面對面的峯會，不過鑑於疫情持續，泰國和菲律賓元首缺席，選擇留在國內應對疫情，老撾亦在最後一刻取消行程。而印尼則是東南亞之中感染和死亡人數最高的國家。

克欽獨立軍奪取緬甸軍10基地

緬甸軍方與克欽獨立軍（KIA）的戰鬥持續激烈，克欽軍至少奪取了緬甸軍十處基地，有緬甸指揮官喪命，甚至有一整個營被殲滅，緬甸軍目前仍然無法收復失地。

獨立軍在克欽邦內多個重鎮成功奪取了軍事基地和警署，在北方撣邦的戰鬥亦報捷。有軍事觀察員表示︰「克欽軍突擊和奪取了大約10個軍事基地，包括小規模的軍營。」獨立軍繼續佔據部份基地，其餘則被摧毀，「他們放火燒毀軍事基地，沒有繼續佔據，這些地點雙方都沒放兵力了。」而緬甸軍亦無法收復失地。

緬甸軍自4月11日起多次空襲克欽軍據點，希望把他們趕出阿拉夫邦姆（Alaw Bum），但遇到激烈抵抗，據稱有數百名緬甸軍人包括指揮官喪命，甚至一整個營被殲滅。克欽軍表示，緬甸軍不斷增援加強兵力，戰鬥仍然持續。

法新社/美聯社/《Myanmar Now》

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