美國總統拜登6月將進行上任後首次外訪，首站前往英國出席七大工業國集團（G7）峯會。白宮高官表示，拜登將在G7峯會上就中國政府在新疆違反人權的問題，尋求G7盟友支持和加強施壓中方，一同制裁相關中國官員，並發表有關民主國家與專制國家之間「戰略性競爭」的看法。

白宮副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）周五接受訪問時表示，拜登6月將到英國康沃爾（Cornwall）出席G7峯會，焦點是他對民主國家與專制國家之間的「戰略性競爭」，特別是涉及中國。

G7須證明自身民主制度優於專制

辛格又表示，G7峯會另一焦點是衞生安全、應對疫情的經濟反應、就氣候變化採取實質行動，並且「在G7內部提升共同民主價值觀」。辛格說︰「這些都是觀點相近的盟友，我們希望採取切實而具體的行動，表明我們願意就諸如中國這樣的非市場經濟體進行協調。G7面臨的挑戰是要表明，開放社會、民主社會仍然擁有最大機會去解決我們這個世界上的最大問題，自上而下的專制並非最佳途徑。」

中國被指在新疆對維吾爾族人強迫勞動等違反人權的問題，引起國際社會關注。辛格強調，華府已經採取強硬行動反對中國侵害人權，又會尋求擴大至G7盟友一同努力。美英、歐盟和加拿大等國上月已宣佈就新疆人權問題制裁多名中國官員。北京政府一再否認指控，重申會作出反制措施。

強調民主價值觀需灌輸到貿易關係

辛格表示，有關細節仍待磋商，但G7峯會提供了機會，讓美國盟友在這個問題上展現團結。他稱：「我們已表明態度，我們的消費者應有權知道入口產品是否涉及強迫勞動。我們的價值觀需要灌輸進我們的貿易關係之中。」華府期望G7盟友會採取明確行動，「作為民主國家應提升我們的共同價值，而這些價值肯定適用於新疆所發生的事情」。

拜登6月將訪問英國及比利時，是他上任以來首次海外訪問，除了6月11日至13日的G7峯會，他之後會到比利時參與6月14日開始的北約峯會。

路透社

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