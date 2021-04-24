美國總統拜登上台前主張移民友善政策，但華府至今未有妥善應對難民增加的對策，令美墨邊境壓力大增。美國《紐約郵報》批評副總統賀錦麗沒到邊境視察，反而向難民中心的兒童派發她撰寫的童書。

部份來自美墨邊境的兒童與父母分開，被送到加州長灘（Long Beach）的難民中心，他們的迎新禮物當中有一本2019年出版、由賀錦麗撰作的童書《Superheroes are Everywhere》，她在書中寫道︰「每當有困難，就會有超級英雄及時出現」。

賀錦麗被指派領導處理難民問題

拜登上任後放寬部份特朗普前政府針對非法移民的政策，觸發新一波偷渡潮，被形容是20年來最嚴重，導致難民收容所迫爆。傳媒批評拜登的政策模糊不清，吸引大批難民來到邊境，而拜登下令賀錦麗負責領導處理難民問題，但過去一個月來賀錦麗沒有到訪過邊境或針對難民危機召開記者會。

難民政策一向是美國敏感議題，有民眾周五趁賀錦麗來到新罕布什爾州（New Hampshire）時抗議，他們高舉「停止非法移民入侵」、「去邊境視察」、「彈劾拜登——賀錦麗」的字牌。

民眾抗議要求赴邊境視察情況

賀錦麗正忙於在拜登政府上任100天前夕，到全國多地講解政府針對各州基建項目的新政策，相關撥款高達20億美元（約155億港元）。行政機關回應指賀錦麗正「從根本上」處理難民問題，而非純粹處理難民人數增加。有指賀錦麗上周表態有意前往危地馬拉及墨西哥視察，她已與兩國政府通電話，但卻沒有具體日子公佈。

美國《紐約郵報》

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