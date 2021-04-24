美國密歇根州人妻亞錫拉（Yacedrah Williams）遇上罕見意外，誤把美甲膠水當作眼藥水，將之滴入眼睛，幸好她當時戴着隱形眼鏡，避免膠水直接滴中眼球，才令她的視力不致受損。

亞錫拉憶述這宗上周四發生的意外，她當時醒來覺得眼睛乾澀，於是伸手到錢包內拿眼藥水，但由於房間黑暗，竟然錯拿了瓶子外觀看來差不多的美甲膠水。當膠水甫滴入眼睛，她便意識到自己拿錯了。她說：「我感覺『我的天』，它（膠水）滴入了我眼內，我想擦掉它，但我眼睛已閉起來。最初我澆冷水，我想睜開眼睛，但不成功。」

於是，她立即叫喚身旁的丈夫威廉姆斯（Derrick Williams）報警，隨即送院治療。原來亞錫拉當時戴着隱形眼鏡，醫生成功打開她的眼睛後，把隱形眼鏡一併拿掉，確認視力無礙。亞錫拉說︰「他們說隱形眼鏡救了我的眼睛，他們一直說，你可能會失去睫毛，因為他們必須拉起睫毛，以翻開我的眼瞼。」

醫院眼科醫生喬治（George Williams）讚賞亞錫拉出事後，立即嘗試沖水的做法正確，「如果你眼中有東西，第一時間就要嘗試將東西沖走，可以將頭置在水龍頭下，或者拿一瓶水，然後睜開眼睛沖洗」。

經過今次的慘痛經歷後，亞錫拉發誓「再也不會」將眼藥水和指甲膠水同時放在手袋內。

英國《每日鏡報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）