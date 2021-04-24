周六是亞美尼亞大屠殺紀念日，一萬人周五在首都葉里溫舉行火炬遊行，悼念106年前死難的同胞。美國總統拜登據報致電土耳其總統埃爾多安，通知對方會在周六宣佈定性鄂圖曼帝國屠殺逾150萬亞美尼亞人為種族滅絕。前身是奧斯曼帝國的土耳其一直反對此標籤，外長卡武索格魯早前警告美方，此舉將損害兩邊關係。

若拜登履行去年向亞美尼亞裔的競選承諾，將會是歷來首位美國總統公開認定鄂圖曼帝國在上世初對亞美尼亞人實施種族滅絕。前任總統特朗普即使在任四年內與埃爾多安經常有齟齬，但最後也未有越過土耳其的這條紅線，而拜登的老上司、前總統奧巴馬競選時也曾表明會正名這段歷史，可是上任後卻食言。

土耳其沒有否認1915年至1923年有大量亞美尼亞人被屠殺的事實，但認為那是第一次世界大戰衝突擴大的結果，而非鄂圖曼帝國的種族滅絕。土耳其又堅持當時只有30萬亞美尼亞人遇害，並不是亞美亞尼所指的150萬到200萬。歷屆美國政府一直對這段歷史含糊其詞，避免得罪土耳其，事關土國是北約成員，曾是美國在中東和對抗前蘇聯的重要盟友。

土耳其近年靠攏俄國惹美國不滿

可是隨着冷戰結束，埃爾多安不但日益專制，近年更有靠攏俄羅斯的傾向，早已令美國非常不滿。拜登似乎看準現時土耳其的經濟正持續惡化，把握機會在歷史問題上改弦易轍。

法新社/美聯社

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