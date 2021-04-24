華府高官：制裁俄羅斯已達期望效果

美國白宮副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）周五表示，華府上周制裁俄羅斯後，已「相當接近」產生華府期望的效果。俄羅斯早前高調向烏克蘭邊境大舉增兵，外界憂慮烏克蘭可能面臨俄羅斯侵略，但俄方上周五突然把部分軍隊後撤，令局勢得以緩和。

辛格接受路透社訪問時說：「我方用意是行事附合比例原則，做法具針對性，並讓俄羅斯知道，如果他們依然故我或變本加厲，我們有辦法讓他們付出更大代價。目前的成果已相當接近我們的期望。」

他續指，制裁是華府應對俄羅斯的一種工具，可以在外交過程發揮作用，以推動戰略發展，而在針對俄羅斯情況，制裁目標就是把美俄訂下更穩定和可預測的關係。

以巴警民齋戒月爆衝突 逾百人受傷

東耶路撒冷局勢在周六凌晨趨於緊張，以色列警方跟巴勒斯坦人對峙，之後爆發衝突，加沙地帶有武裝份子發射火箭攻擊，超過100名巴勒斯坦人和20名以色列警員受傷。

人道組織巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent）表示，組織治療了至少105人，約20人送院。另外有20名以色列警員受傷，其中3人送院。

自4月13日齋戒月展開以來，該區晚上不時爆發衝突，巴勒斯坦年輕人不滿齋戒月的集會受限，因而展開抗議；以色列人則因看到最近巴勒斯坦街上發生多宗針對猶太教徒的攻擊而示威。不少極右以色列人在示威活動中，叫着「阿拉伯人去死」。

巴勒斯坦年輕人周五晚及周六凌晨舊城區（Old City）外面集會，並與數以百計防暴警察爆發衝突。他們向發射水砲的警員丟石頭，也有人向以色列法院建築物擲石，並破壞閉路電視。

活士發佈撐拐杖照 談康復進度

前高爾夫球世界一哥「老虎」活士（Tiger Woods）今年二月在美國在洛杉磯遇上交通意外，腳部多處受傷要接受手術，右腳脛腓骨骨折，更要植入金屬固定物。活士周五在社交網Instagram上載新相，交代最新康復進度，可見他撐着拐杖，與他的寵物狗狗站在高爾夫球場。

活士寫道：「我的（康復）進度比我想像中快，但很好有一名忠實的康復夥伴，男人最好的朋友。」

活士上月出院回到家中休養，洛杉磯警長維蘭路華（Alex Villanueva）月初透露，活士在二月份發生車禍的主要原因，是因為這位高球名將超速駕駛而導致。維蘭路華表示活士駕駛的南韓現代汽車豪華SUV「Genesis GV80」，在洛杉磯的下坡路段以時速135至140公里行駛，但該路段的限制時速為72公里，而活士的座駕則是以時速120公里撞在樹上，因此維蘭路華目前把車禍歸咎活士超速駕駛，導致汽車失控。

半島電視台／美國《紐約郵報》／中央社／路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）