美國麻省一個家庭一直聽說他們居住的老房子自1950年代便隱藏了一筆錢，為了尋寶，他們曾找木匠到處查看，但遍尋不獲，最後從康涅狄格州找來一位專業尋寶獵人，竟然真的在一幅地板下掘出4.6萬美元(約36萬港元)。

這位尋寶獵人威利(Keith Wille)並非泛泛之輩，曾在2016年為一名退休教師，在康州沃特福德(Waterford)水底尋回婚戒。他受該家人所託，上周來到麻省，在他們房子的閣樓周圍搜索。

他表示在那裏地板發現一點線索，於是在地板上鑽了小洞，利用連著內窺鏡的攝影機，把鏡頭伸入地板底查看。當放到第二或第三個小洞時，便發現一個奇怪類似銀色的小盒，上面有狹糟和字母號碼，直覺告訴他這就是寶藏所在。結果就在地板下掘出一個灰色金屬箱，裏面藏著4.6萬美元鈔票。

威利說，他和那一家人都登時呆在當場。該家庭其中一名成員凱倫說，數十年來都聽說屋子裏藏著一筆錢，不知是真是假，很高興終於知道答案。她表示未決定如何使用那筆橫財。

美國《紐約郵報》

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