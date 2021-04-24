英國首相約翰遜本周受到通訊紀錄外洩的風波困擾，他把洩密矛頭指向前任智囊甘明斯（Dominic Cummings），但惹來對方發表千字文否認及反擊。甘明斯宣稱約翰遜同時出手阻撓洩密調查，企圖藉此保護未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds），又披露約翰遜有意要求政黨金主承擔其唐寧街寓所的翻新費用，認為可能違法。首相府發言人則回應「所有應申報捐款都有透明申報及公佈」，而「首相從未干預政府的洩密調查」。

指摘約翰遜為保護未婚妻阻撓洩密調查

甘明斯周五在網上發文否認自己是洩密者，並指摘約翰遜施壓阻撓洩密調查，以免牽連未婚妻西蒙斯的好友。甘明斯指，約翰遜曾經私下問他有否可能終止調查，因為調查或令他和西蒙斯之間產生「非常嚴重的問題」。

甘明斯更指，西蒙斯的好友紐曼（Henry Newman）才是爆料者，他在甘明斯去年底被迫辭職後才進佔唐寧街要職，目前擔任內閣辦公室國務大臣高文浩（Michael Gove）的幕僚。西蒙斯去年被指干涉首相府人事調動，並迫走甘明斯。

今輪洩密風波緣起於本星期，英國多份報章先後報道約翰遜去年初跟英國Dyson老闆戴森（James Dyson）的私人通訊紀錄。有關紀錄提到英國政府在去年疫情爆發初期要求Dyson協助製造呼吸機，戴森向約翰遜提出讓新加坡員工返回英國工作的稅務安排擔憂，約翰遜回應會「解決」有關問題。

約翰遜揶揄甘明斯「愛說閒話的卑鄙小人」

報道引來在野黨和公眾質疑，甘明斯更被指為洩密者。約翰遜回應時亦把矛頭指向甘明斯，揶揄對方是「愛說閒話的卑鄙小人」（chatty rat）。此舉惹來甘明斯大反擊，跟保守黨友好的《每日電訊報》形容，甘明斯是向約翰遜宣戰。

甘明斯更在千字文披露約翰遜的疑涉違法行為，指對方擬定計劃讓保守黨金主替他唐寧街寓所翻新工程埋單。他續指當時曾向約翰遜表明這計劃是「不道德、愚蠢、更可能是違法」，並且幾乎可以肯定違反了政治捐贈的披露規定，而約翰遜自此沒再跟他討論相關問題。

甘明斯又呼籲調查約翰遜政府在疫情其間的做法，表明他已準備公開所有在工作上與約翰遜的電郵和短訊。

英國廣播公司／《每日電訊報》／中央社

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