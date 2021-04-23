英國倫敦一名婦人一直向丈夫隱瞞與鄰居的婚外情，甚至與情夫秘密結婚，更懷上情夫骨肉。丈夫被蒙在鼓裏18年，直至2017年才得知「戴綠帽」。女子上月出庭承認犯重婚罪，面臨最高7年監禁。

42歲的布林達（Brinda Kantamanen）是電腦顧問，1999年5月嫁給印裔的坎塔馬寧（Ravi Kantamanen），兩夫婦當時在美國北卡羅來納州註冊，舉行印度傳統婚禮，育有兩個子女，其後因丈夫要赴倫敦出任一間國際顧問公司總裁，舉家搬到英國。

布林達在英國搭上現年45歲的鄰居荷爾（Matthew Hall），兩人住所距離僅3分鐘腳程。坎塔馬寧透露自2017年開始，已經對妻子長時間不在家感可疑，但每當問妻子去了哪裏，對方就會情深地訴說自己有多愛他，有時又威脅要自殺。直到同年12月，坎塔馬寧終於發現布林達原來與荷爾已結婚兩個月。

女方偽造結婚證書得以重婚

布林達與荷爾是在距離住所不遠的倫敦伊靈（Ealing）市政廳註冊結婚，檢察官表示布林達在結婚證書上偽造她的父姓，因而沒被發現得以重婚。

布林達後來更懷上荷爾的骨肉，而且瞞過坎塔馬寧誕下嬰孩，不過報道及法庭文件未有提及為何坎塔馬寧一直沒察覺布林達有身孕，以及布林達如何瞞夫產子。

坎塔馬寧發現妻子有第二段婚姻後感「傷心難過」，稱如今變得難以相信任何人，「我的父母很愛布林達，對待她如親生女兒，她的行為讓他們心痛和煩擾」。

兩人2019年正式離婚，如今已是3子之母布林達面臨監禁。法官指隱瞞她懷孕的事實令案件情節嚴重，所有判決選項都會考慮，案件將於下月判刑。

英國《鏡報》／《每日郵報》

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