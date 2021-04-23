一名來自突尼斯、疑是伊斯蘭極端分子的男子，在巴黎西南寧靜小鎮朗布依埃(Rambouillet)一間警局外，刺死一名在警局工作的女行政助理，隨即被警員開槍擊斃。法國警方事後拘捕3人，懷疑與事件有關。消息人士指出，疑兇在殺人時，曾大叫「真主偉大」（Allahu Akbar）。

總統馬克龍在兇案後說，法國永不會向「伊斯蘭恐怖主義」屈服。法國國家反恐當局表示已展開反恐調查，首席反恐檢察官李卡爾(Jean-Francois Ricard)和總理卡斯泰（Jean Castex）均證實疑兇行兇時叫的口號，顯示事件有恐怖主義動機。

被殺害的警局行政助理49歲，有兩名子女，她是午飯後返回警局時遇害，喉部被刺兩刀，當場死亡。疑兇36歲，2009年非法進入法國，但後來獲得居留證件。警方表示他並非受監視人物，剛搬往朗布依埃居住。警方事後搜查疑兇住所，同時搜查他初到法國時收留他的人的房屋。

法國去年發生數宗類似恐怖襲擊，令人擔心激進伊斯蘭思想正在法國蔓延，包括10月一名車臣青年難民在一間中學門外把47歲初中歷史教師帕蒂（Samuel Paty）當街斬首，行兇時同樣高呼「真主偉大」。

法新社/《蘋果》資料室

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