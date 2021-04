(北美通訊)在奧巴馬時代出任白宮國家安全委員會中國、台灣和蒙古事務主任的何瑞恩(Ryan Hass)最近重提一件當年向特朗普政府交接時的軼事,指當時特朗普團隊表示,美國和中國正處於「一場生存鬥爭」(an existential struggle),若特朗普政府獲勝,將可獲得豎立雕像表彰。

何瑞恩在出席他的新書《更加強大:在競爭性依賴的時代調整美國對華戰略》(Stronger: Adapting America’s China Strategy in an Age of Competitive Interdependence)的討論會中,回想起2016年大選過後幾天,他前往特朗普大廈,向即將上場的新政府簡介美國對華政策的經過。

何瑞恩說,當時奧巴馬和前國家安全顧問蘇珊賴斯(Susan Rice)特別就對華政策簡報提出了指示:只能如實陳述,讓新政府知道他們繼承了甚麼,不要就試圖改變任何事情或說服他們。但特朗普政府似乎因剛贏得選舉,有點意氣風發,抗拒來自奧巴馬政府的簡報,總是說,他們了解、他們知道所需要知、他們已有計劃等。

「我們剛解說了5分鐘,還未說清來龍去脈,桌子另一邊就有人舉起手說:『我們了解了。我們已經聽夠。我們知道我們需要知的事。而你們幾個,奧巴馬的人,並不明白美國已和中國陷入一場生存鬥爭。如果美國不能勝出鬥爭,就會在50年至100年內消失。因此我們必須盡一切努力取得勝利。若我們真能做到,將會獲豎立雕像表彰。』」何瑞恩表示,當時對豎立雕像說法感到震驚,表明美國的對華政策將會作出徹底改變。

主持新書討論會的美國諮詢公司McLarty高級顧問Steven Okun表示,雖然特朗普政府得到不雕像,但確實成功建立了最能實現經濟公平和人權等美國策略的亞太戰略壁壘,以及在減輕衝突風險的同時,應對氣候變化和疫情等跨國挑戰。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)