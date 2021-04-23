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普京政敵｜納瓦爾尼結束絕食 感謝俄羅斯人民和西方支持

1小時前
納瓦爾尼 (資料圖片)

在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）周五宣佈結束持續24天的絕食，但表示會繼續爭取當局批准其醫生探望，治療他背部劇痛及雙腿麻痺症狀。

納瓦爾尼又感謝俄羅斯人民在全國舉行示威支持他，以及全球對他的聲援。他在Instagram發文說，兩個月前要求醫生診治，得到的回覆是一笑置之，但現已獲一批民間醫生診治了兩次。

納瓦爾尼本周初因健康情況惡化被送往醫院，醫生警告若他繼續絕食，有性命危險。納瓦爾尼說，他結束絕食另一個原因是一些支持者為表示團結，也拒絕進食。

44歲的納瓦爾尼在3月31日開始絕食，抗議獄方拒絕為他的背部劇痛及雙腿麻痺提供合適治療。包括納瓦爾尼私人醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）的4名醫生，曾去信獄方要求立即批准探望納瓦爾尼並為他檢查，又指他的血鉀過高已達「危險水平」，急需治療。

美國、法國及德國上周日均對納瓦爾尼的情況表示關注，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「我們已經通知俄羅斯政府，納瓦爾尼被拘留期間發生的事是他們的責任，他們將被國際社會追究責任……我們已經告知，倘若納瓦爾尼去世，將會有後果」。

美聯社/《蘋果》資料室

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納瓦爾尼普京絕食
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