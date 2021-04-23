（北美通訊）美國維珍尼亞州教育部門表示，為了讓學生們更平等，計劃取消11年級之前的進階數學（accelerated math）課程。部份家長批評當局以公平之名，扼殺數學成績較好的學生，將降低所有學生水平，削弱競爭力。

維珍尼亞州勞登縣學校董事會（Loudoun County School Board）成員塞羅特金 （Ian Serotkin）日前在Facebook上寫道，他在課程與教學委員會會議上得知，州政府教育部將取消11年級之前的進階數學課程，意味不同年級的學生，只能修讀其等級的數學課程，而不能「跳級」修讀進階數學科，只有11年級與12年級的學生，仍能夠選讀進階數學科。

另外，教育部又計劃以基本數學概念課程，代替原有的代數與幾何等數學課程，委員會內另一名委員申克（Ian Shenk）解釋，「新課程沒有刪減代數概念，只是在課程中與其他理論互相交織，包括數據分析、數學建模、空間推理和概率等。」

維珍尼亞教育部（Virginia Department of Education）發言人皮爾（Charles Pyle）發表聲明指，改變課程能提供途徑讓學生「深入學習」，又指家長和教育系統，過往太注重課程範圍和學習速度，忽略學生對內容的理解，改革課程後能夠讓學生發展批判思維和解難能力。

聲明又指，課程改革目的是指導學生推理、在現實世界解難、溝通等，而非著重於計算和解答常規問題，從而改革數學教育。

不過，家長普遍對新課程感到不滿。一名不願透露姓名的家長向霍士新聞表示，「這些變化會嚴重影響在STEM相關課程中，表現優秀的學生，削弱我們國家未來在全球的競爭力。」他憂慮這種以公平名義進行的改革，將拖低所有學生學習水平。另一名家長、前政府官員普里爾（Ian Prior）亦認為，新課程會扼殺有天賦的學生，令他們在大學面對進階數學課程時，更難追上進度。

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