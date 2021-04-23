結婚是人生美事，不少新人都希望隆重其事。美國佛羅里達州一對準新人卻擅自「借用」一幢以為正在放售、價值570萬美元（約4424萬港元）豪宅舉辦夢幻婚禮。未料婚禮當日屋主突然現身，準新人就聲稱在這幢豪宅舉行婚禮是「上帝的旨意」，然而屋主決定報警結束這場鬧劇。

涉事豪宅位於佛州南部布羅瓦郡（Broward County），面積達2.9萬平方米，設有豪華宴會廳、酒吧、電影院、兩條球道的保齡球場、游泳池、網球場和舞蹈室等。屋主是國際連鎖餐廳IHOP（International House of Pancakes）其中一位特許經營者的兒子芬克爾（Nathan Finkel），他已放售涉事豪宅2年但一直未能成交。

事前假扮買家睇樓查看環境

準新人威爾遜（Courtney Wilson）和瓊斯（Shenita Jones）以為豪宅長期空置，就謊稱豪宅是他們的家，並廣發喜帖邀請親友到他們的「夢想家園」參加豪華婚禮，更打算婚禮當日舉行派對直至凌晨，翌日再邀來賓舉行另一場派對。

檢察官波利亞科夫（Keith Poliakoff）指新郎威爾遜曾假扮對豪宅有興趣的買家，數次到豪宅「睇樓」。參觀豪宅時，威爾遜曾詢問芬克爾可否用此處作為結婚場地，但遭拒絕。

聲稱是上帝旨意在該豪宅辦婚禮

對婚禮毫不知情的芬克爾，在上周六（17日）早上威爾遜成婚之日，驚見威爾遜來到自家門前準備佈置。他報警稱有人擅闖住所，威爾遜得悉豪宅原來有主人居住亦驚呆，並不斷向芬克爾在其豪宅辦婚禮是「上帝旨意」，芬克爾沒有理會。兩名警員到場要求威爾遜等人離開，但這對準新人未被檢控。

瓊斯和威爾遜在高中時相識，並且同一班畢業，其後兩人各散東西失去聯絡。他們在婚姻網站上詳細記載重遇的故事，稱在畢業30年後因「命運」和「上帝安排」讓他們重聚，在疫情下漸生情愫，威爾遜在去年平安夜求婚成功。

報道未有提及威爾遜和瓊斯最後有否在其他場地辦婚禮，威爾遜回應傳媒查詢時也稱：「我不想再談及這件事了。」

英國《每日郵報》／美國霍士新聞

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