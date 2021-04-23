（北美通訊）前奧運金牌選手和真人騷變性女星詹納（Caitlyn Jenner），宣佈以共和黨身份競選加州州長，揚言要踢走現任民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom），扭轉加州所面對的困局。

71歲的詹納在Twitter上宣佈將會競選加州州長，提交相關文件，並設立選舉和捐贈網站。她表示，一直與共和黨顧問磋商，計劃在今年內發起罷免現任州長紐森，並競逐新一任州長。

詹納說，疫情下不少小企業因苛刻的居家令和過高稅收而陷入困境，不少人失業和家庭破碎，「這不是我們熟悉的加州。這是紐森的加州政府，一個發佈居家令，但自己卻和朋友外出共晉晚餐的政府。」他表示，自己是唯一一個可以結束紐森災難局面的人。

詹納的競選團隊包括前總統特朗普（Donald Trump）競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale），負責對內工作；共和黨戰略參謀歐文（Ryan Erwin）將擔任選舉顧問；共和黨人雷恩（Caroline Wren）則為競選籌款人員。

儘管詹納的團隊來頭不少，其演藝名氣亦有助引起關注，但她的競選路上仍有不少未知數，首要難題是要成功罷免紐森。加州民間發起罷免州長的情況並不罕見，但發起罷免需得到50%選民簽名，歷來罷免行動大多因為簽名數目不足而失敗。

另一方面，即使能夠成功罷免紐森，州長一職對詹納而言亦非十拿九穩。分析指，預計罷免紐森後、有意競選加州州長的人數多達十數人，難免分薄選票。有意候選者不乏共和黨人，包括前聖地牙哥市長福科納（Kevin Faulconer）、前眾議員奧斯（Doug Ose）等，部份保守共和黨人亦有可能因為詹納變性人的身分，而拒絕為其站台。

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