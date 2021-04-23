【疫情失控】

日本才解除首都東京圈的緊急事態宣言一個月，疫情又再失控，連續多天單日新增確診超過5,000宗，為阻止英國變種病毒在即將來臨的黃金周連假擴散，首相菅義偉昨晚宣佈，向東京、大阪、京都、兵庫四個都府縣發佈疫情緊急事態宣言抗疫，更首頒禁酒令。

日本繼去年4月和今年1月後，第三度發佈類似的緊急事態宣言，為期由4月25日至5月11日，適用範圍覆蓋總人口四分一，全國三分一經濟活動會受到影響。菅義偉說：「我們必須限制人員流動，採取果斷行動。我們需要強而有力、迅速和對準焦點的措施。」

新宣言與上兩次以呼籲民眾和商戶自律的做法不同，菅義偉政府2月修例，賦予當局有權要求商戶關門及懲罰不合作者，而且今次將首度執行「令和禁酒令」，區內提供酒類的酒吧、卡拉OK和餐廳一律要停業，一般餐廳亦將提早在晚上8時前打烊。神戶大學研究員坪倉誠用超級電腦模擬酒精和疫情的因果關係，指「飲酒之後，人們說話的聲浪會大大提高」，增加飛沫傳播風險。

和民及松坂屋擬響應停業

宣言又要求超過1,000平方米的商業設施暫停營業，但生活必需品的銷售區可獲豁免；各都道府縣會研究關閉公立設施和公園；要求在主要交通樞紐檢測體溫；棒球、足球比賽等大型活動將不接受觀眾入場；鐵路和巴士的尾班車會提前開出，周末、假日還希望減少班次。

日本大型餐飲連鎖店和民和薩莉亞均表明，若當局提出要求，將會停業或不提供酒類。旗下擁有高島屋和大丸松坂屋百貨商店的J .Front Retailing也打算響應政府提出的停業要求。製酒集團三得利社長新浪剛史，則指新緊急宣言令餐飲業受重挫，要求政府救助。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔昨日在專家會議後指出，大阪、兵庫、京都已幾乎達到第4級（疫情最高為第5級），且超過八成是英國變種病毒，因此必須採取措施切斷傳播鏈，他強烈呼籲民眾在下周展開的黃金周連假，盡量留在家中，減少外出。

疫情重災區大阪，醫院的重症加護病床已告爆滿。東京都知事小池百合子表示：「我們將要求（商戶）關掉燈飾和霓虹燈，讓入夜後變得黑暗」，希望藉此打消民眾夜遊和在街上流連飲酒的念頭，她又促請非東京居民盡量不要在緊急事態宣言期間進入首都範圍。

「無罩野餐」捱轟煞停

日本民眾對疫情反覆不斷已感越來越不耐煩，日前有網民發起「全國同時無口罩野餐活動」，呼籲支持者5月1日至2日於全國公園除罩「呼吸新鮮空氣」，但受到輿論批評後匆匆叫停。然而，即使在新宣言中，戴口罩仍非強制執行措施，公共衞生專家擔心會對防疫打折扣。

日本經濟新聞網/共同社