根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.45億、死亡人數逾308萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,198萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.1萬。印度確診人數超過1,626萬，死亡人數近18.7萬。巴西確診人數突破1,423萬，死亡人數超過38.6萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞、伊拉克等9國確診宗數均超越100萬大關。

美國恢復使用強生疫苗

美國疾病控制及預防中心(CDC)及美國糧食及藥物管理局(FDA)決定應撤銷暫停使用強生疫苗的措施，疫苗可恢復使用。CDC的專家委員會早前在衡量注射強生疫苗與出現罕見致命血栓的關係後，周五建議美國應恢復使用強生疫苗。美國糧食及藥物管理局(FDA)將更新強生疫苗的緊急使用授權條款，包括接種疫苗風險及如何辨別和處理副作用情況。

紐西蘭暫停與澳洲的旅遊氣泡

由於澳洲疫情擴散，紐西蘭周五起暫停紐澳間新開放的旅遊氣泡。紐西蘭政府在官網聲明指出：「如我們跨塔斯曼（Trans-Tasman）旅遊氣泡協議所載，紐西蘭與西澳洲間的旅遊已經停止，直到政府進一步建議公布為止。」

歐盟領袖下月峯會討論疫情

歐盟領袖下月25日將在布魯塞爾舉行面對面峯會，討論疫情、對抗氣候變化和與俄羅斯緊張關係。歐盟的疫苗接種計劃起步緩慢，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣佈疫苗接種正趕上步伐，預期到7月底，歐盟70%成年人會接種疫苗，目前正與藥廠洽談第二代疫苗合約，以防再現變種病毒。

法新社/路透社

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