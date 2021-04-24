印尼載有53名官兵的潛艇「KRI Nanggala-402」周三在峇里島附近海域失蹤至今，印尼海軍預期潛艇內的氧氣已經在周六清晨3時左右耗盡，但至今搜索仍無進展。外界憂慮潛艇可能沉至太深的位置，令搜救人員難以發現，甚至擔心潛艇或已下沉至撞到海底岩石。

印尼出動了24艘船和一架巡邏機，在懷疑潛艇失蹤海域一帶搜索；澳洲一艘配備聲納探測設備的軍艦亦已抵達協助，另一艘正前往支援；美軍一架P-8海上巡邏機也將加入搜索。新加坡和馬來西亞預料在未來數日內參與搜索。

家屬祈禱一切安好

其中一名船員的妹妹拉蒂（Ratih Wardhani）表示，家人情況目前安好，並一直祈禱，他們也對全體潛艇船員及時獲救保持樂觀。

印尼總統維多多（Joko Widodo）日前呼籲民眾祈禱，「最重要的是53名官兵的安全」，並下令盡全力尋找潛艇。官方表示維多多為了準備周末舉行的地區峯會，已經取消前往搜索船隻出發之地的外南夢港（Banyuwangi port）。

潛艇失蹤海域曾出現油迹

潛艇失蹤的海域曾出現油迹，令外界認為是出事之處。印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）表示，可能是潛艇油缸遭到碰撞而漏油，亦有機會是船員為求減重而釋出燃油。

印尼海軍亦正調查潛艇出事原因，初步懷疑潛艇因失去電力，導致下沉至600米至700米深。

美聯社

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