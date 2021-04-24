席捲全球的Covid-19疫情奪去眾多性命，患者即使康復仍可能面對各種各樣的後遺症，包括嗅覺受損。有國際專家組提出可以透過「嗅覺訓練」恢復感官，認為比接受類固醇治療更好，至少不會有潛在副作用。

「嗅覺訓練」一般歷時數個月，每天兩次安排受訓者嗅探不同氣味，例如橙、薄荷、大蒜或咖啡等，以重新訓練大腦識別各種氣味。專家組認為這種訓練既簡單又便宜，更免卻類固醇治療的潛在副作用，例如水腫、高血壓、情緒波動或引致行為問題等。

約20%康復者嗅覺受影響後未恢復

嗅覺受損甚至喪失是康復者的常見病徵，大部分病人在痊癒後不久便可恢復嗅覺，但約有20%人的問題會持續。

如果以藥物治療，醫生目前會選擇皮質類固醇激素療程。不過專家組成員之一的英國東英吉利大學（University of East Anglia）教授菲爾波特（Carl Philpott）質疑，目前缺乏證據支持該療程能夠有助恢復嗅覺。

菲爾波特續指這種類固醇存在潛在副作用，所以建議不要訂為恢復嗅覺的療程，並稱大部份人都應自然地逐步恢復嗅覺。他又指即使未能自然恢復，但在進行嗅覺訓練6個月後，多達90%人的感官都能夠完全復原。

英國廣播公司

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