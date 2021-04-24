印尼海軍潛艇「KRI Nanggala-402」本月21日演習期間在峇里島附近海域失蹤，印尼軍方在周六表示已發現殘骸，認為失蹤潛艇沉沒，53名官兵生還無望。過去也曾發生多次潛艇災難，較嚴重包括2000年8月俄羅斯潛艇爆炸後沉沒，造成118名船員全數罹難。而在冷戰時期，美蘇亦屢傳潛艇災難事故。

俄核潛艇起火船員窒息亡

2019年7月，俄羅斯國防部一艘核動力潛艇在水底進行軍事勘探工作期間突然起火。雖然船員成功將火救熄，但不少吸入過量濃煙窒息死亡，至少14名船員罹難。

阿根廷潛艇「聖胡安號」爆炸

2017年11月，載有44人的阿根廷海軍潛艇「聖胡安號」（ARA San Juan）在大西洋巡邏時爆炸，官方搜索多日無果後宣佈結束拯救行動。直到翌年11月，沉沒在大西洋約900米深海底的殘骸被尋獲。

俄核潛艇「庫爾斯克號」爆炸逾百人喪生

2000年8月12日，隸屬俄羅斯北方艦隊的「庫爾斯克號」（Kursk）核潛艇在巴倫支海演習時發生爆炸，沉落海底，118名官兵全部罹難。

蘇聯核潛艇起火後沉沒

1970年4月8日，蘇聯一艘K-8號核動力攻擊潛艇起火，在大西洋比斯開灣（Bay of Biscay）進行軍事演習期間起火，因未能救熄大火而被迫棄艇。船員在救援船駛至後曾返回潛艇，但潛艇在拖回基地途中因巨浪沉沒，52人喪生。

美核潛艇疑魚雷故障爆炸

1968年5月22日，美國海軍核動力攻擊潛艇天蠍號在大西洋離奇失蹤，船上99人罹難，直到同年10月，當局在亞速爾群島西南644公里、水深3000米的位置發現天蠍號。美軍調查報告指天蠍號是因誤射的魚雷發生故障，掉頭擊沉潛艇；亦有說法指是魚雷電池故障過熱而爆炸，甚至也傳出被蘇聯炸沉的說法，

蘇聯潛艇太平洋沉沒

1968年3月8日，蘇聯海軍核動力彈道導彈潛艇K-129號在太平洋沉沒，98人葬身大海，但事故原因未明。前蘇聯一直未能尋回潛艇，但美國海軍發現潛艇位於夏威夷西北部的水域，水深4900米。其後美軍在一場秘密行動中，成功打撈潛艇部分殘骸。

美軍核潛艇測試期間失事

1963年4月10日，美國海軍核動力攻擊潛艇長尾鯊號，在麻省對出海域進行深潛測試期間失事解體，船上129人全數罹難。美軍調查發現潛艇失事最有可能的原因，是引擎室的海水系統故障，導致電線短路，令艦上的反應堆停運，潛艇因此失去動力下沉。

蘇聯潛艇核泄漏多人輻射亡

1961年7月4日，蘇聯海軍核潛艇K-19號，在格陵蘭西南部航行時發生核泄漏。船員未穿保護衣進入高輻射的反應爐搶修潛艇，船上22人死於輻射，其餘117人罹患與輻射相關的疾病。事故更改編成電影《K-19》，2002年在大銀幕上放映。

路透社／《蘋果》資料室

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