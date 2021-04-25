(新增動新聞) 美國針對亞裔人士的襲擊案頻生，引起各界關注，在上周五晚上再添一筆。紐約巿一名61歲亞裔男子當晚在街上被人推跌地上，再遭對方猛力踩向頭部。傷者送院後危殆，需要以藥物進入昏迷狀態。有目擊者表示施襲者是一名非裔男子，紐約警方或把案件列為仇恨罪處理。而紐約市上月至今已錄得超過30宗襲擊亞裔的案件。

紐約巿警方仇恨罪案小組公佈資料指，案發在當晚8時20分，閉路電視拍到傷者躺在哈林區一處街上，施襲者至少6次猛力踩向他的頭部，然後離開；另有閉路電視截圖顯示，施襲者疑似非裔男子，當時身穿黑色外套和長褲，白色波鞋，頭戴有金色和黑色的鴨舌帽。

37歲女目擊者奈特（Armetha Knight）亦指，施襲者是一名非裔男子，當時從後襲擊傷者，接着不斷踩向對方的頭部。

傷者妻：丈夫當時在執汽水罐幫補家計

警方暫時未拘捕任何人，也未公開傷者身份。《紐約郵報》指，傷者名叫馬堯潘（Yao Pan Ma，音譯），61歲，傷勢危殆，腦部創傷和面部骨折，需要以藥物進入昏迷狀態。

馬堯潘的57歲妻子陳寶珍（Baozhen Chen，音譯）向該報表示，當時丈夫在街上收集汽水罐，希望幫補家計，不料遇襲，「請盡快將他緝拿歸案……我很害怕，當時哭了，我不知道可以做甚麼，為甚麼？為甚麼他們要這樣對我丈夫？為甚麼發生這樣的事？發生得很突然，我沒有料到」。

紐約市亞裔仇恨罪案急增 今年已有逾60宗

自上月起，紐約巿針對亞裔的仇恨罪案急升。根據紐約警方數字，今年至今已經或正調查超過60宗針對亞裔的仇恨罪案，單在3月已錄得31宗，而去年同月並沒有同類案件。

皮尤研究中心上周公佈的調查顯示，32%的亞裔成年人擔心受到別人威脅或襲擊；81%人認為針對亞裔的暴力增加。馬堯潘的20歲侄兒也表示，看到類似事件頻頻發生，現已不敢外出，他感到自身不安全，「當天黑了我在街上會感到害怕，我在天黑前會回家」。

上月紐約巿有一名65歲亞裔婦人在光天化日下，遭一名曾犯弒母等罪名的非裔男子連環出腳襲擊，她的盤骨骨折，送院治理後情況穩定。警方拘捕涉案的38歲男子艾利略（Brandon Elliot），報道指他是一名慣犯，曾干犯搶劫、殺人等罪名，2002年弒母後被判終生監禁，兩年前獲准假釋，現已再度入獄。

美國《紐約郵報》／霍士新聞／美國有線新聞網絡

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）